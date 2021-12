Le richieste di Mou a Pinto: due brasiliani per l’estate

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Se la Roma per gennaio ha messo il solido e affidabile Grillitsch nel mirino come rinforzo per la mediana, in estate gli occhi di Tiago Pinto si sposteranno in sudamerica.

La Roma ha infatti nel mirino due giocatori brasiliani, che andranno a formare l’ossatura titolare della mediana giallorossa, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina). Al tecnico piacciono molto due brasiliani.

Il primo (con passaporto spagnolo) è Bruno Guimaraes. Si tratta di un mediano dinamico (tra l’altro avvistato a Roma a metà novembre, amico di Ibanez) ma con qualità nei piedi che dopo una stagione a Lione ha già attirato su di sé l’interesse della Premier League (Arsenal su tutti) e del Borussia Dortmund. L’altro è Douglas Luiz (Aston Villa), in scadenza nel 2023. Discorsi futuribili.

Fonte: Il Messaggero