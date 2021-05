Leadership e carattere, così Mou cambia la Roma: Xhaka, Koopmeiners e Skriniar gli obiettivi

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho vuole cambiare la Roma, racconta oggi Leggo (F. Balzani), con giocatori dalla forte leadership e dalla grande personalità, specialmente in difesa e a centrocampo.

Non è un caso che la prima richiesta dello Special One sia Granit Xhaka, 28 anni, mediano svizzero dell’Arsenal e autentico uomo squadra dei Gunners. Lo svizzero, fuggito da bambino dalla guerra in Kosovo, fu descritto due anni fa da Mou come “l’uomo principale dell’Arsenal, senza di lui sono persi. Non potete vederlo finché non vi presterò i miei occhi”. Una investitura totale.

Tiago Pinto sta trattando con i Gunners. C’è ancora distanza tra offerta (15 milioni più bonus) e richiesta (25 milioni), ma filtra ottimismo. Decisiva sarà la volontà di Xhaka. Uno duro in campo e fuori (chiedete ad Emery) che può ricoprire diversi ruoli. La candidatura dello svizzero non esclude quella di Koopmeiners che porterebbe qualità al reparto. In uscita saranno valutate offerte per Diawara e Villar.

Movimenti di muscoli anche in difesa: Milian Skriniar, 26 anni, interessa non poco così come il parametro zero Jerome Boateng. Lo Special One fece di tutto per portarlo allo United e il tedesco lo ringraziò pubblicamente. Ieri l’addio al Bayern. In porta avanza Rui Patricio mentre si propone Perisic, che Josè è convinto di poter rigenerare.

