L’EPISODIO | Fonseca vince e scoppia a piangere, lo Sporting lo aspetta: cosa c’è dietro il clamoroso cambio in panchina

Vince, scoppia in lacrime e si prepara a lasciare una squadra che occupa il terzo posto in classifica. La storia di Paulo Fonseca ha qualcosa di davvero particolare. Ieri l’ex allenatore della Roma è stato protagonista di un momento di grande emozione dopo il 2-0 del suo Lione contro l’Angers: abbracciato dai giocatori, soprattutto dal capitano Corentin Tolisso, il tecnico portoghese non è riuscito a trattenere le lacrime. Immagini che hanno immediatamente assunto il sapore di un addio. Perché Fonseca è ormai a un passo dalla panchina dello Sporting Lisbona, pronto a lasciare la Francia nel pieno della stagione.

A dare praticamente per conclusa l’operazione è stato Fabrizio Romano, che ha annunciato l’accordo tra Fonseca e lo Sporting. Anche il quotidiano portoghese A Bola riferisce di un’intesa raggiunta con il Lione, mentre altre fonti parlano di alcuni dettagli ancora da definire. Il diretto interessato, intanto, non ha ufficializzato nulla: “Domani sarò con il gruppo. Lo Sporting? È una possibilità, vedremo“, ha dichiarato dopo la partita, ammettendo di non sapere se concluderà la stagione in Francia. Il suo contratto con il Lione scade nel giugno 2027, dunque l’eventuale trasferimento richiede necessariamente un accordo tra le società.

Ma perché lo Sporting ha deciso di cambiare allenatore proprio adesso? La risposta arriva dal rendimento in campionato. Rui Borges, che nella stagione 2024/25 aveva conquistato scudetto e Coppa di Portogallo e successivamente raggiunto i quarti di Champions League, è finito al centro delle critiche per un avvio di stagione deludente. Lo Sporting è terzo dopo dieci giornate, a ben nove punti dal Porto capolista, e le sconfitte casalinghe contro LASK Linz in Champions e Académico de Viseu in campionato hanno aggravato una situazione già complicata. In Europa, in realtà, i portoghesi hanno conquistato sei punti nelle prime tre partite: non un cammino disastroso, dunque, ma insufficiente a compensare le difficoltà in patria.

La decisione è ormai ufficiale: lo Sporting ha annunciato l’avvio della risoluzione del contratto con Rui Borges, affidando temporaneamente la squadra a Tiago Fernandes. Sarà quest’ultimo a guidare i biancoverdi martedì contro lo Shakhtar Donetsk, mentre Fonseca potrebbe debuttare già sabato contro il Moreirense. Secondo la stampa portoghese, Borges avrebbe inoltre rifiutato di restare in panchina per l’impegno europeo dopo aver saputo dei contatti avanzati della società con il suo possibile sostituto.

Resta l’altra domanda: perché Fonseca dovrebbe abbandonare un Lione terzo in Ligue 1? Da una parte c’è la possibilità di tornare in Portogallo, nel club per il quale ha sempre nutrito una particolare simpatia, e di allenare nuovamente in Champions League. Dall’altra ci sono le difficoltà economiche della società francese, impegnata a ridurre i costi e alle prese con un contratto particolarmente oneroso. Secondo la stampa transalpina, un accordo per liberare Fonseca potrebbe consentire al Lione di alleggerire il monte ingaggi e ottenere anche una compensazione economica. Un incastro che renderebbe l’operazione conveniente per entrambe le parti, nonostante il buon lavoro svolto dall’allenatore.

E in questa storia c’è anche un incrocio molto particolare con la Roma. Se il trasferimento sarà completato, Fonseca tornerà allo Stadio Olimpico da avversario il prossimo 8 dicembre, quando i giallorossi affronteranno proprio lo Sporting nella sesta giornata della League Phase di Champions League. Un ritorno tutt’altro che banale per l’allenatore che ha guidato la Roma dal 2019 al 2021. Prima, però, dovrà salutare un Lione al quale è rimasto profondamente legato, come dimostrano gli abbracci e le lacrime di ieri. Una separazione che sembra ormai scritta, anche se manca ancora l’ultimo passaggio ufficiale.

Giallorossi.net | T. De Cortis