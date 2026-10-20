L’EVENTO | Totti: “L’addio alla Roma come la morte. Crocefisso dai miei figli per la separazione”. Poi la battuta a Gasp… VIDEO

Una serata fatta di ricordi, emozioni, qualche lacrima e anche un’improvvisa incursione giallorossa. Francesco Totti ha presentato al Teatro Brancaccio la sua nuova autobiografia, “Oltre”, davanti alla famiglia, agli amici e a centinaia di tifosi della Roma. L’ex capitano ha ripercorso alcuni dei passaggi più delicati della propria vita, ma inevitabilmente il discorso è tornato anche sul club che ha rappresentato per più di vent’anni.

Totti ha parlato innanzitutto dell’addio al calcio, vissuto ancora oggi come una ferita: “Sono morto, sotto un certo punto di vista. È stato un momento forzato, un addio forzato. Che non volevo e non sentivo. Sapevo che prima o poi ci dovesse essere, perché tutto ha un inizio e una fine. Ma per me è stato doloroso, diverso da come l’avevo pensato io. Non riuscivo a capacitarmi di cosa stesse succedendo, mi sono sentito perso”. Ed è proprio la morte un pensiero che oggi invade spesso i pensieri di Francesco. “Sì, è vero. Ho paura ancora oggi. Non più dell’addio al calcio ormai, ma della morte. Ci penso spesso, è un pensiero che aleggia su di me”.

Un passaggio particolarmente intenso è arrivato parlando del padre Enzo. Totti non è riuscito a trattenere le lacrime: “Era il fulcro di tutto. Ho avuto la fortuna di crescere con lui, mi ha insegnato tanto: l’educazione, il rispetto, il sapersi comportare con le persone più grandi. Pagherei oro per avercelo vicino e dirgli che gli voglio bene”. Emozione anche quando il discorso si è spostato sui figli, con l’ex numero dieci che ha raccontato apertamente le difficoltà vissute negli ultimi anni: “Non ho un rapporto idilliaco con loro ma spero che crescendo capiranno dove sta la verità. Ci sono state frizioni, contrasti, distaccamenti che io non ho accettato ma ho fatto finta di accettare. L’importante è tornare come eravamo prima”.

Poi la serata ha cambiato tono grazie alla sorpresa di Gian Piero Gasperini, intervenuto in collegamento video e accolto da un lungo applauso del pubblico. Totti lo ha salutato immediatamente con parole di grande riconoscenza: “Grazie mister, ci hai riportato in Champions. Hai dato la possibilità di rivivere quelle notti magiche che Roma deve vedere e giocare. Roma merita quel palcoscenico e grazie a te che ci hai riportato lì”. Gasperini ha risposto ricordando l’atmosfera della notte contro il Real Madrid: “L’altra sera lo spettacolo più bello è stato lo stadio. È stata una bella partita, ma vedere così tanto entusiasmo in questa città è stato qualcosa di emozionante. Mi dispiace non poter partecipare direttamente stasera, ma volevo partecipare in qualche modo”.

Non sono mancate le battute. Totti, riferendosi ironicamente alle polemiche nate mesi fa dopo la cena tra i due, ha scherzato: “Ha chiesto se poteva intervenire, o no?”. Gasperini ha risposto: “Chi, io? Non c’era bisogno”. Immediata la replica dell’ex capitano: “Altrimenti domani non ti vediamo sulla panchina della Roma”. Il tecnico ha poi rilanciato l’appuntamento: “Noi la cena la rifacciamo comunque”. E Totti non si è tirato indietro: “Assolutamente, quando vuole. Stasera leggi il libro mister, tanto non hai niente da fare”. Lo stesso numero dieci ha anche aperto alla possibilità di essere presente all’Olimpico contro lo Slovan Bratislava: “Va bene, se trovo i biglietti vengo”.

Il passaggio più significativo sul futuro, però, è arrivato quando Totti è tornato sul possibile rientro nella Roma. Le sue parole hanno lasciato trasparire una certa amarezza: “In genere quando ti incontri l’incontro avviene in due, non da solo. In sette-otto anni non è mai successo, non mi hanno mai chiamato. Si vede che dall’altra parte non hanno lo stesso pensiero, la stessa idea. Hanno altre idee di vita, di pensiero e di lavoro. Ma è giusto così, lo accetto volentieri”. Quindi la precisazione: “O le cose si fanno insieme, o non si fanno. Se dall’altro lato non sei volenteroso o non hai lo stesso pensiero che ho io, fermiamoci qua. Spero che i Friedkin vadano il più lontano possibile e hanno scelto un grandissimo allenatore. Io sto dietro le quinte, ma per la Roma ci sto sempre”. Parole accolte dagli applausi e dal grido di alcuni tifosi, “Sei tu la Roma”. Totti ha sorriso e chiuso la questione con una battuta perfettamente in tema con il titolo del libro: “Basta così, non andiamo oltre”.

FONTE: La Gazzetta dello Sport