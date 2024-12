L’ex giallorosso Tahirovic lascerà l’Ajax: su di lui Lazio e Fiorentina. La Roma ha il 15% della rivendita

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Ceduto dalla Roma all’Ajax nell’estate del 2023 per 8,5 milioni di euro, bonus inclusi, ora Benjamin Tahirovic potrebbe far ritorno in Italia. A riferirlo in questi minuti è Gianluca Di Marzio sul suo sito di riferimento.

Il centrocampista classe 2003, lanciato da José Mourinho in giallorosso, lascerà il club olandese e, secondo le indiscrezioni dell’esperto di calciomercato, piace alla Lazio di Marco Baroni e può anche essere un’idea per il centrocampo della Fiorentina di Raffaele Palladino. All’estero interessa a PAOK Salonicco e Celtic. La Roma resta spettatrice interessata avendo mantenuto il 15% sulla futura rivendita.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!