L’importanza della Conference League: ha già fruttato oltre 12 milioni. E per il ranking…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Conference League, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha già portato nelle casse della Roma una cifra di 12,2 milioni di euro.

Il bottino è frutto dei 2,94 milioni per l’ingresso in competizione, 1,42 per il coefficiente, 4,36 di market pool e 3,250 per i risultati sul campo degli uomini di Mourinho.

Potenzialmente ora ci sono altri 8 milioni in caso di vittoria del torneo più i bonus per ogni gara vinta o pareggiata. Un aspetto fondamentale però è quello del Ranking Uefa.

La prossima stagione la Roma, infatti, perderà i punti della semifinale di Champions League e deve provare a difendere l’11esimo posto che attualmente occupa. La Conference, quindi, può essere una grande opportunità per continuare a crescere a livello europeo.

Fonte: Corriere dello Sport