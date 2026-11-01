L’INCROCIO | La Roma torna a Old Trafford e ritrova l’uomo del 7-1: Carrick ora rischia tutto

Il destino, a volte, ha una memoria di ferro. E sa essere anche piuttosto ironico. Martedì sera la Roma tornerà a Old Trafford, uno stadio che nella storia giallorossa evoca ricordi tutt’altro che piacevoli. Ma ad attenderla sulla panchina del Manchester United potrebbe esserci proprio uno dei grandi protagonisti della notte più dolorosa: Michael Carrick, l’uomo che nel 2007 segnò una doppietta nel famigerato 7-1 e che oggi rischia seriamente l’esonero. Quasi vent’anni dopo, il calcio presenta un incrocio che nessuno avrebbe potuto immaginare.

Era il 10 aprile 2007 quando la Roma di Luciano Spalletti, forte del 2-1 conquistato all’Olimpico nell’andata dei quarti di Champions League, venne travolta dalla squadra di Sir Alex Ferguson. Fu proprio Carrick ad aprire le marcature dopo appena undici minuti, prima che Smith, Rooney e Cristiano Ronaldo trasformassero la serata in un incubo. Nella ripresa l’inglese firmò anche il gol del 6-0, con una conclusione straordinaria dalla distanza. Alla fine il tabellone recitava Manchester United-Roma 7-1. Una ferita difficile da dimenticare, alla quale si sarebbe aggiunto anche il pesantissimo 6-2 nella semifinale di Europa League del 2021.

Oggi, però, i rapporti di forza sembrano essersi ribaltati, almeno guardando il momento delle due squadre. La Roma di Gasperini arriva in Inghilterra sulle ali dell’entusiasmo, reduce dal 5-2 di Udine, imbattuta in campionato e con un attacco capace di segnare 28 gol nelle prime dieci giornate. Dall’altra parte c’è invece un Manchester United che non riesce più a vincere. Nove partite consecutive senza successi, sei sconfitte e tre pareggi: una striscia negativa che il club inglese non registrava dal 1988.

L’ultimo colpo è arrivato ieri a Stamford Bridge, dove il Chelsea ha battuto i Red Devils per 2-0. Lo United è rimasto così fermo a sette punti dopo nove giornate di Premier League, pericolosamente vicino alla zona retrocessione. Una situazione impensabile per una società che continua a disporre di calciatori di grande valore, ma che sembra aver smarrito identità, fiducia e continuità. E in Champions League le cose non vanno molto meglio, con due sconfitte nelle ultime due gare contro Atlético Madrid e Como.

La posizione di Carrick è diventata inevitabilmente uno dei temi più caldi del calcio inglese. Dopo il ko contro il Chelsea, interrogato sulla possibilità di essere ancora in panchina martedì contro la Roma, il tecnico ha risposto affermativamente. Ma la sua permanenza resta sotto osservazione, con la dirigenza dello United chiamata a decidere come affrontare una crisi che sembra non conoscere fine. E così l’uomo che nel 2007 contribuì a infliggere una delle sconfitte più pesanti della storia romanista potrebbe ritrovarsi a giocarsi una fetta importante del proprio futuro proprio contro i giallorossi.

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Attenzione, però, a considerare la partita una formalità. Uno United ferito può essere un avversario molto più pericoloso di quanto racconti la classifica. La qualità individuale non manca, Old Trafford resta uno degli stadi più complicati d’Europa e la necessità di interrompere una serie di risultati disastrosi potrebbe rappresentare una motivazione ulteriore. Gasperini lo sa bene: la Roma dovrà presentarsi con la stessa intensità e personalità mostrate nelle ultime settimane, senza lasciarsi ingannare dalla crisi inglese.

Perché il calcio non restituisce davvero quello che ha tolto. Una vittoria martedì non cancellerebbe il 7-1, né il 6-2 del 2021. Ma potrebbe dare un significato nuovo al ritorno dei romanisti nel Teatro dei Sogni. Nel 2007 Carrick era il centrocampista di una corazzata che sembrava invincibile. Nel 2026 è l’allenatore di una squadra che cerca disperatamente di rialzarsi, mentre la Roma arriva con la consapevolezza di poter giocare alla pari. E stavolta, per una volta, potrebbe essere il Manchester United ad avere più paura dei giallorossi.

Giallorossi.net | T. De Cortis