Dalla Turchia: il Fenerbahçe vuole Totti in dirigenza. Il club smentisce: “Notizia priva di fondamento”

AGGIORNAMENTO – La notizia di Totti dirigente del Fenerbahce è stata subito smentita. A mettere definitivamente a tacere le indiscrezioni del quotidiano Sözcü è stato lo stesso club turco, attraverso un duro comunicato ufficiale: “La notizia pubblicata oggi (9 novembre 2026) dal quotidiano Sözcü, con il titolo “La mente calcistica del Fenerbahçe” ”, e successivamente ripresa da altri organi di informazione con riferimento alla stessa testata, secondo cui Francesco Totti avrebbe assunto un ruolo nell’area calcistica del nostro club, è completamente priva di fondamento. Invitiamo gli organi di informazione che hanno diffuso queste false notizie al pubblico senza prima svolgere verifiche o accertarne la veridicità ad agire nel rispetto dei principi del giornalismo e del senso di responsabilità”.

———–

ARTICOLO PRECEDENTE | Francesco Totti potrebbe ripartire dalla Turchia. L’ex capitano della Roma sarebbe infatti molto vicino a un incarico operativo nel Fenerbahçe, club che sta preparando una profonda riorganizzazione della propria struttura dirigenziale. Una svolta sorprendente per la leggenda giallorossa, che da anni attende un’occasione per tornare protagonista nel mondo del calcio con un ruolo decisionale.

Secondo quanto riferito dal quotidiano turco Sözcü, Totti sarebbe arrivato ieri a Istanbul, dove sarebbe stato accolto dai dirigenti del Fenerbahçe. Il presidente Aziz Yıldırım, tornato alla guida del club lo scorso giugno, intende rinnovare l’organizzazione sportiva durante la sosta per le nazionali e in vista del mercato di gennaio. E proprio all’ex numero dieci romanista sarebbe destinato un ruolo importante.

L’ipotesi è quella di un incarico come consulente calcistico, una figura chiamata a contribuire alle scelte sportive e alla costruzione del nuovo progetto. Non si tratterebbe dunque di un semplice ruolo di rappresentanza, ma di una posizione che consentirebbe a Totti di mettere concretamente a disposizione le proprie conoscenze calcistiche. I dettagli dell’eventuale accordo non sono ancora stati resi noti.

La notizia assume un significato particolare pensando al rapporto tra Totti e la Roma. Dopo il ritiro del 2017, l’ex capitano aveva intrapreso un’esperienza dirigenziale a Trigoria, conclusa con le dimissioni nel 2019. Da allora si è parlato più volte di un suo possibile ritorno, senza però arrivare a un’intesa definitiva. Soltanto poche settimane fa, in un’intervista al Corriere della Sera, Francesco aveva ribadito: “Se hanno bisogno della mia conoscenza del calcio, sono qui”, chiarendo di non voler ricoprire un incarico puramente simbolico.

Nel frattempo Totti ha sviluppato diverse attività nel calcio, dalla CT10, società di consulenza e management sportivo, al progetto di scouting internazionale It Scouting. Esperienze che potrebbero tornare utili nella nuova organizzazione del Fenerbahçe. Per ora si tratta di un’indiscrezione, in attesa di eventuali conferme ufficiali. Ma lo scenario è significativo: dopo tanti discorsi su un possibile ritorno alla Roma, il futuro dirigenziale del Capitano potrebbe prendere una strada decisamente inattesa.

FONTE: Sözcü