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L’INDISCREZIONE | Mangiante (Sky Sport): “Mora ha sorpreso Gasp, sarà titolare a Como”

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La Roma si avvicina alla ripresa della Serie A e alla delicata trasferta sul campo del Como. Con Donyell Malen recuperato e Paulo Dybala intoccabile, resta da assegnare la terza maglia del reparto offensivo.

Secondo quanto raccontato da Angelo Mangiante ai microfoni di Manà Manà Sport, in questo momento il favorito è Rodrigo Mora. Il talento portoghese è stato infatti provato insieme a Dybala e Malen nel test match disputato questa mattina a Trigoria contro la Sorianese. Mora è apparso in condizioni brillanti dopo gli impegni con il Portogallo Under 21 e avrebbe convinto Gian Piero Gasperini a puntare su di lui in vista della gara di domenica al Sinigaglia.

Una scelta che, se confermata, completerebbe un tridente tutto tecnica, qualità e capacità di muoversi tra le linee, con Mora pronto a sfruttare l’occasione dopo una sosta positiva anche con la nazionale portoghese.
FONTE: Radio Manà Sport

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