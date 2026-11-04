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L’INFORTUNIO | Rensch, arriva la diagnosi: lesione all’adduttore, i tempi di recupero

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Brutte notizie per la Roma dall’infermeria. Devyne Rensch ha riportato una lieve lesione all’adduttore destro durante la partita di Champions League contro il Manchester United. Secondo quanto riferito da Sky Sport, per l’esterno olandese si prospetta uno stop di circa tre settimane.

Rensch era stato costretto ad abbandonare il campo dopo appena 22 minuti a Old Trafford, lasciando il posto al giovane Lulli. Gli accertamenti hanno evidenziato un problema muscolare che lo costringerà a saltare la prossima sfida di campionato contro il Sassuolo, in programma sabato sera all’Olimpico. Il suo rientro potrebbe arrivare soltanto dopo la sosta per le nazionali, in base all’evoluzione dell’infortunio.

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Un’altra assenza che complica i piani di Gasperini, già alle prese con le indisponibilità di Dybala, Koné e Svilar. Il tecnico dovrà quindi fare a meno di un’ulteriore alternativa sulle fasce, proprio mentre la Roma si prepara all’ultimo impegno prima della pausa. La sosta diventa così un’occasione preziosa per svuotare almeno in parte l’infermeria.
FONTE: Sky Sport

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