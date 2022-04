L’Inter riporta la Roma coi piedi per terra. E ora tutto sulla Conference

AS ROMA NEWS – I voli pindarici della Roma si infrangono a San Siro. L’Inter, grande favorita per la vittoria del titolo, riporta i giallorossi con i piedi per terra vincendo per 3 a 1 una partita durata appena 30 minuti.

Troppo ampio il divario tecnico delle due squadre, ma in campo a fare la differenza sono state anche le motivazioni: i ragazzi di Inzaghi hanno affrontato la partita come una finale, quelli di Mou sono sembrati un po’ appagati dai 12 risultati utili consecutivi e un po’ distratti dalla sfida di giovedì sul campo del Leicester.

Il gol di Dumfries spezza l’equilibrio del match, con la Roma che per prima era andata a un passo dal gol del vantaggio con una zuccata di Mancini, terminata di un soffio a lato. Da quel momento la partita cambia e l’inerzia del match diventa a favore dei nerazzurri, che prima dell’intervallo fanno 2 a 0 grazie a una prodezza balistica di Brozovic, con la complicità di una marcatura approssimativa di Mancini.

Nella ripresa la Roma cerca di reagire, ma ad andare in gol è ancora l’Inter, stavolta con Lautaro, capace di staccare completamente libero a centro area dopo un angolo calciato dalla destra da Calhanoglu. La partita, di fatto, si chiude lì. Nel finale però, dopo una girandola di cambi, la Roma trova il gol del 3 a 1 con Mkhitaryan, servito dal subentrato Shomurodov a centro area.

La squadra giallorossa insiste nel pallido tentativo di riaprirla, ma è troppo tardi. La rete dell’armeno è una consolazione magrissima, anche perchè arrivata quando la partita aveva poco da dire e dopo che l’Inter aveva tirato i remi in barca. Il quinto posto, come era prevedibile, resta l’obiettivo da centrare e non sarà nemmeno così facile: la Fiorentina ormai prepara il sorpasso, e l’Atalanta si riavvicina.

Ma non è il momento di fare drammi: giovedì la Roma si gioca un pezzo importante della qualificazione alla finale di Conference League. La squadra, con tutti i suoi limiti, ha confermato di essere in crescita rispetto a inizio campionato. Il Leicester non è l’Inter, e i giallorossi devono giocarsi tutte le proprie carte in quella partita, la più importante della stagione.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini