L’INTERVISTA | Balbo: “Questa Roma è da scudetto, ma non paragonatela a quella di Sensi…”

Abel Balbo crede nella Roma di Gian Piero Gasperini e non esclude una corsa fino in fondo per lo scudetto. L’ex attaccante argentino, che ha vestito anche la maglia dell’Udinese, promuove senza riserve i giallorossi e indica nell’Inter la principale rivale per il titolo. Ma quando si parla di paragoni con la Roma campione d’Italia nel 2001, il giudizio cambia: quella squadra, costruita da Franco Sensi, aveva qualcosa di speciale e difficilmente ripetibile. Queste le sue parole nell’intervista alla Gazzetta dello Sport.

E la Roma?

“Rispetto a Udine era come planare su un pianeta nuovo: passi da un paesone di 100mila abitanti a una città di milioni. Cambia tutto. In giallorosso ho vissuto anni spettacolari, specie con Mazzone in panchina. Per me Carletto è stato come un papà”.

A proposito della squadra giallorossa, come la vede quest’anno?

“La Roma è forte, davvero tanto. Ha un gruppo solido, formato da calciatori con gli attributi. Gasp li fa rendere al massimo, si butterebbero nel fuoco per lui”.

Può vincere lo Scudetto?

“Sì, anche se lotterà con l’Inter, che al momento è più attrezzata sia come undici sia come ricambi. La Roma reciterà fino alla fine il ruolo dell’antagonista. Se i nerazzurri dovessero fare un passo falso, loro dovranno essere lì pronti a sfruttarlo”.

Questa Roma le ricorda quella che vinse nel 2001?

“No… piano con i paragoni. Quella squadra era un’altra roba. Avevamo campioni in ogni reparto. Io ero il quarto attaccante e davanti avevo Batistuta, Totti e Montella. Potevamo solo vincere. Il merito di quella vittoria è di Franco Sensi, un presidente illuminato. Non ce ne sono più uomini come lui nel calcio…”.

FONTE: La Gazzetta dello Sport