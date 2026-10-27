L’INTERVISTA | Capello: “Che bello vedere Milano e Roma lassù, mi riporta al mio passato”

Fabio Capello guarda la classifica della Serie A e torna con la memoria ai suoi anni migliori in panchina. L’ex allenatore della Roma, campione d’Italia nel 2001, ha analizzato l’avvio di campionato delle principali pretendenti allo scudetto in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul ritorno ai vertici delle squadre della Capitale e di Milano. “Vedere però tutta Milano e tutta Roma lassù mi fa piacere e mi riporta al mio passato“, ha raccontato il tecnico, che in carriera ha guidato sia i giallorossi che Milan e Juventus.

Per Capello la principale favorita resta l’Inter, attualmente in testa insieme alla Lazio: “Ho sempre sostenuto fosse la favorita, la squadra più attrezzata per lo scudetto e al momento non ho ragioni che mi convincano del contrario”. Ma l’ex tecnico giallorosso ha parole di grande apprezzamento anche per la formazione biancoceleste, protagonista di sette vittorie nelle prime otto giornate. Capello elogia soprattutto il lavoro di Gennaro Gattuso, capace di costruire una squadra concreta, verticale e poco incline a inutili complicazioni nella manovra.

Quattro punti più indietro ci sono invece Roma e Milan, appaiate al terzo posto. E nel confronto tra le due squadre Capello non ha dubbi: “Vedo meglio la Roma, perché ha un gioco già collaudato“. Una preferenza motivata soprattutto dalla continuità del lavoro di Gian Piero Gasperini, alla seconda stagione sulla panchina giallorossa, rispetto a Rúben Amorim, arrivato al Milan soltanto in estate. Secondo Capello, i rossoneri sono ancora alla ricerca di un’identità definitiva, mentre la Roma può già contare su meccanismi consolidati e su un’organizzazione di gioco riconoscibile.

Non è la prima volta che Capello manifesta fiducia nel progetto di Gasperini. Già nelle prime settimane di campionato aveva indicato la Roma come una delle principali alternative all’Inter nella corsa al titolo. Il successivo andamento dei giallorossi, nonostante qualche battuta d’arresto, sembra aver rafforzato questa convinzione. E vedere nuovamente le due grandi città del calcio italiano protagoniste della lotta al vertice riporta l’ex allenatore ai tempi delle grandi sfide scudetto vissute in prima persona.

FONTE: Gazzetta dello Sport