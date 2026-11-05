L’INTERVISTA | Capello: “Roma, crepe mentali e fisiche. In Europa serve qualcosa in più”

Una Roma dai due volti, capace di dominare il Manchester United per un tempo e poi di sparire completamente nella ripresa. Fabio Capello analizza la sconfitta di Old Trafford, individuando nella tenuta fisica e mentale dei giallorossi le principali ragioni del nuovo crollo europeo. L’ex allenatore romanista, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, sottolinea anche i limiti della rosa di Gasperini, ma invita a non dimenticare quanto di buono mostrato contro le grandi d’Europa.
Capello, che sfida è andata in scena a Manchester?
«Nel primo tempo la Roma è stata padrona del gioco, dominante in tutto: aggressività, recupero palloni, pericolosità e visione. Sembrava una partita facile, lo United non era mai stato pericoloso (…)».
E poi cosa è successo?
«La domanda è: la Roma ha pensato fosse tutto troppo facile ed è entrata rilassata? (…) Nella ripresa non ha fatto nulla, non ha giocato, né mai tirato in porta. Sembrava si fossero scambiate le magliette, è vero».
Cosa ha cambiato il volto dei giallorossi?
«Lo United è migliorato tantissimo grazie ai cambi, ma soprattutto ha trovato un’aggressività che invece è tipica della Roma. (…) I giallorossi non sono abituati ad affrontare squadre così aggressive, in Italia non trovi avversari del genere. E martedì la Roma ha dimostrato delle crepe mentali, di attenzione, di vigoria. E poi mi chiedo anche: ma i ragazzi di Gasperini nel primo tempo hanno speso troppo? (…) L’intensità del calcio inglese ha fatto la differenza».
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Ma potrebbe essere che anche il calcio di Gasperini sia così dispendioso?
«Assolutamente sì, quello è un calcio assai dispendioso, ma anche molto bello. (…) La Roma fa vedere cose entusiasmanti, è un vantaggio per il calcio italiano. Ma quando poi ti vai a confrontare con giocatori che hanno certe caratteristiche, si è visto che resistere per tanto tempo è difficile. La concentrazione è una cosa importantissima (…)».
Tra l’altro, un crollo simile era già successo contro il Real Madrid…
«Però si sapeva che se concedi 15-20 minuti agli spagnoli (…) ti castigano subito. A Manchester, invece, l’impressione è stata proprio di stanchezza generale, non è stato lo United così straordinariamente bravo (…). E forse quella è stata anche la chiave morale della partita».
Numericamente è una rosa più “corta” rispetto allo scorso anno.
«Con questo gruppo mi sembra che in Italia Gasperini sia messo bene. È in Europa, invece, che probabilmente ti servirebbe un livello più alto».
C’è anche un pizzico di sfortuna, con tanti infortunati…
«I numeri sono lì e parlano chiaro, in tal senso. Le 5 sostituzioni aiutano nel recupero dei giocatori, il fatto è che ora si gioca talmente tanto e a ritmi ravvicinati che diventa difficile mantenere una continuità di rendimento (…)».
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Ma sconfitte come queste tolgono certezze o fanno parte di un percorso di crescita?
«Intanto diciamo che c’è rammarico, la Roma ha sfiorato due vittorie che avrebbe meritato di mettere in bacheca. E invece ti ritrovi con zero punti (…). Ma sono sconfitte che fanno parte di un percorso. (…) Quello che ha fatto vedere la Roma contro Real e United non può essere cancellato. E non lo ha fatto contro una squadra di Scirocco, ma contro potenze europee».
FONTE: La Gazzetta dello Sport