Alessandro Florenzi torna a parlare della sua Roma alla vigilia della sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain. L’ex calciatore giallorosso, che in carriera ha vestito anche la maglia del club francese, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulle ambizioni della squadra di Gian Piero Gasperini. E proprio sulla possibilità di vincere lo scudetto ha espresso un’opinione destinata a far discutere: un’eventuale eliminazione dalla Champions potrebbe aiutare la Roma nella corsa al titolo. Florenzi ha inoltre elogiato il lavoro del tecnico e indicato alcuni giocatori del PSG che vedrebbe volentieri in giallorosso.

La Roma può puntare allo scudetto?

“Secondo me dipende tanto dalla Champions League. Sarò matto, ma se a gennaio la Roma fosse fuori dalla coppa non sarei così dispiaciuto. Lo dico perché ci sono passato anche io: al Milan abbiamo vinto lo scudetto perché siamo usciti dalla Champions. È una competizione che toglie tanto a livello fisico e mentale, tra stress e viaggi. Uscire non è mai bello, ma se poi quelle forze le convogli sul campionato, la cosa ti aiuta”.

Se potesse rubare un giocatore al PSG per darlo alla Roma, chi sceglierebbe?

“Kvara sarebbe perfetto, vederlo lì a sinistra con la Roma sarebbe eccezionale. Altrimenti Dembélé, che è tanta roba. Ma sono sincero, anche Mendes come quinto di sinistra non mi dispiacerebbe affatto”.

Qual è finora il merito più grande di Gasperini?

“Essere riuscito a portare la sua filosofia in così poco tempo, una cosa formidabile. Riportare la Roma in Champions è stato importante tanto quanto dare un’identità così forte in così poco tempo. E mi piace il fatto che non cambia mai, a prescindere dall’avversario che si trova di fronte”.

FONTE: Gazzetta dello Sport