L’INTERVISTA | Gasperini: “Lo scudetto? Il piano era arrivarci in tre anni. Non ci dispiacerebbe anticipare…”

Gian Piero Gasperini si racconta tra calcio, vino e ambizioni giallorosse. Dalla sua azienda vinicola, il tecnico della Roma ha parlato al Corriere della Sera partendo dal significato del suo nuovo vino “3-4-3”, per poi soffermarsi sul proprio percorso da allenatore, sul legame con Bergamo e soprattutto sugli obiettivi del progetto romanista.

“È il mio modo di vedere il calcio. Ma i numeri contano fino a un certo punto. L’aspetto fondamentale è giocare da squadra: credere in un lavoro collettivo, nel quale gli attaccanti difendono e i difensori attaccano. Diciamo la verità: nel calcio, come nel vino, non s’inventa nulla. È lo spirito di gruppo che crea la differenza. Servono applicazione e altruismo”.

Ha mai dubitato delle sue idee di calcio?

“Ho vacillato varie volte. L’esonero dall’Inter è stato forse il momento peggiore. Però ho saputo rialzarmi. E devo tanto all’Atalanta, che ha continuato a darmi fiducia, anche quando i risultati non arrivavano”.

Il suo legame con l’Atalanta?

“Bergamo è stata la tappa più lunga e intensa della mia esistenza da girovago del pallone. Non ho rimpianti, ma provo una profonda nostalgia per una comunità dove mi ero integrato perfettamente. Non a caso ci torno spesso. Mi manca tutto, di Bergamo”.

E a Roma come va?

“È una realtà completamente diversa, ovviamente. Il problema più grosso è la sua cucina. Devo stare attento alle carbonare, sto ingrassando troppo”.

L’obiettivo del suo progetto è vincere lo scudetto?

“Il nostro piano prevedeva di arrivarci in tre anni. Non ci dispiacerebbe anticipare. Però siamo consapevoli che la strada è lunga. Nel football non esistono vie diritte o percorsi netti. Ci saranno alti e bassi. Se riusciremo a gestirli, chissà…”.

FONTE: Corriere della Sera