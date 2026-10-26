L’INTERVISTA | Ghilardi: “Do il meglio sotto pressione. Meglio un leader silenzioso” – VIDEO

Daniele Ghilardi racconta la sua mentalità e il modo in cui affronta le sfide sul campo. In una breve intervista realizzata durante il ritiro con la Nazionale, il difensore della Roma ha parlato di pressione, leadership e spirito di sacrificio, svelando i principi che guidano il suo approccio al calcio. “Do il meglio sotto pressione. Disciplina, personalità e talento, questo per me è l’ordine“, ha spiegato il centrale giallorosso.

Una filosofia che si riflette anche nella sua idea di leadership. Alla domanda su quale tipo di guida preferisca all’interno di una squadra, Ghilardi non ha dubbi: “Meglio un leader silenzioso, che parla nel momento giusto e con i modi giusti”. Parole che raccontano un giocatore poco incline ai proclami, ma determinato a farsi valere attraverso il lavoro e il comportamento sul terreno di gioco.

Il difensore ha poi affrontato il tema del sacrificio, spiegando come gestisce i propri limiti fisici durante una partita: “Se sono esausto ma riesco a dare ancora qualcosa resto in campo, se ho i crampi è giusto far entrare altri”. Un atteggiamento che sembra sposarsi bene con le richieste di Gian Piero Gasperini, allenatore che pretende intensità, aggressività e disponibilità al sacrificio. Ghilardi, reduce anche dalla convincente prestazione in Champions contro lo Slovan Bratislava, sta cercando di ritagliarsi uno spazio sempre più importante nella difesa giallorossa.

Redazione Giallorossi.net