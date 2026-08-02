Prime parole da calciatore della Roma per Konstantinos Koulierakis, difensore greco acquistato dal Wolfsburg e ufficializzato ieri sera dal club giallorosso. Il nuovo centrale ha raccontato ai canali social della società le emozioni vissute dopo il suo arrivo nella Capitale: «Innanzitutto sono molto felice di essere qui. Sono stato accolto molto bene e, onestamente, non ho ancora avuto tempo di visitare la città, ma sono felice di essere qui. Quando il mio agente mi ha informato che la Roma era interessata a me, gli ho detto: “Ok, andiamo”. Gli ho chiesto di fare il massimo per farmi diventare un giocatore di questo club così importante in Italia. Non ho avuto alcun dubbio, pensavo soltanto a essere pronto per firmare con la Roma».

Koulierakis ha poi parlato di Gian Piero Gasperini e delle proprie caratteristiche: «Tsimikas e Maehle mi hanno parlato un po’ del mister. È uno dei migliori tecnici in Italia, per cui sono molto entusiasta di lavorare con lui. Per ora non conosco nessuno dei miei compagni, ma non vedo l’ora di incontrarli e unirmi alla squadra. Quando ero giovane il mio idolo era Sergio Ramos, per la sua mentalità, la sua forza e la sua personalità. Come calciatore, invece, mi piace Laporte, perché penso che le nostre caratteristiche siano simili. Anche lui è mancino e mi piace molto il suo modo di giocare. Sono giovane e devo migliorare sotto diversi aspetti, non smetterò mai di farlo. Voglio sempre imparare e migliorare. Penso che i miei punti di forza siano il mio piede sinistro e la solidità mentale: non mi fermo mai e voglio continuare a vincere».

Il difensore greco non ha mai giocato all’Olimpico, ma conosce già il calore della tifoseria romanista: «Non sono mai stato all’Olimpico, ma da quello che ho visto in televisione l’atmosfera è straordinaria. L’ho notato anche in alcuni video e non vedo l’ora di giocare in questo stadio, perché so che l’ambiente sarà molto caldo. Ho aspettative alte anche sulla città e sono pronto a visitarla». Nel suo avvicinamento alla Roma ha avuto un ruolo anche Kostas Manolas: «Lo conosco e ho parlato con lui al telefono questa estate. Abbiamo parlato della squadra e della Roma e gli ho detto che per me sarebbe stato un passo molto importante firmare per questo grande club. Sembrava soltanto un discorso tra noi, invece ora sono qui. Manolas è uno dei calciatori più importanti della storia della Roma, in particolare per quella notte contro il Barcellona. Stavo guardando quella partita, che se non sbaglio finì 3-0: fu una grande gara e sono felice di averla vista».

Koulierakis ha infine rivolto un messaggio alla società e ai sostenitori giallorossi: «Non vedo l’ora di giocare davanti ai tifosi, perché so quanto sono grandi e quanto siano capaci di creare un’atmosfera elettrizzante. Per concludere voglio ringraziare la proprietà per la fiducia che ripone in me. Ora sono qui e li ringrazio molto. Forza Roma».

