La Roma è tornata in Champions League dopo sette anni e tra i grandi protagonisti della cavalcata giallorossa c’è stato senza dubbio Malen. Arrivato nel mercato di gennaio, l’attaccante olandese ha avuto un impatto immediato sulla Serie A, conquistando rapidamente la fiducia di Gian Piero Gasperini e dei tifosi. I suoi 14 gol hanno rappresentato un contributo decisivo per il raggiungimento dell’obiettivo e lo hanno trasformato nel principale punto di riferimento offensivo della squadra.

Intervistato da Il Messaggero, Malen ha però anteposto il risultato collettivo ai propri numeri personali: «È sempre bello per un attaccante fare tanti gol e aiutare la squadra a vincere. Alla fine, il grande successo dello scorso anno non è stato il mio score, ma il piazzamento Champions che abbiamo raggiunto. La Roma non ci giocava da tanti anni. Sarebbe un sogno replicare quello che abbiamo ottenuto l’anno scorso». Per l’olandese, dunque, la vera impresa non sono state le 14 reti realizzate, ma il ritorno della Roma nella massima competizione europea.

L’attaccante non nasconde però la volontà di migliorarsi ulteriormente e di continuare a incidere anche nella nuova stagione. Alla domanda sulla possibilità di diventare capocannoniere, Malen ha risposto: «L’importante è giocare ad alti livelli. Non è solamente una questione di gol, ma di creare tante occasioni e fare degli assist. Conosco le mie qualità in fase di realizzazione e, se miglioro settimana dopo settimana, chissà dove posso arrivare». L’obiettivo personale resta quello di crescere ancora, ma sempre mettendo i risultati della Roma davanti ai traguardi individuali. Domani su Il Messaggero l’intervista completa.

FONTE: Il Messaggero