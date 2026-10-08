L’INTERVISTA | Mourinho: “Dopo Taylor ero già fuori dalla Roma. Totti non si tocca. Tornare all’Olimpico sarà diverso… “

José Mourinho torna sulle ragioni che portarono alla fine della sua esperienza alla Roma. In una lunga intervista concessa a Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport, l’attuale tecnico del Real Madrid ha collegato la frattura con la proprietà Friedkin alle conseguenze della finale di Budapest e, in particolare, al caso Anthony Taylor. Poi le parole d’amore per Francesco Totti e Bruno Conti e l’attesa per il ritorno all’Olimpico, questa volta da avversario.
“Uefa. Quello che è successo a Taylor in aeroporto non è mia responsabilità, lo sono gli insulti nel garage e dovevo solo pagare per questo. E ho pagato questo nel rapporto con la proprietà della Roma, visto che loro avevano un approccio diverso. In quel momento ero già fuori”.
Ha sentito lo stesso amore per Totti?
“Francesco non si tocca. Io sarò sempre dietro a lui. La Roma ha una storia bellissima con giocatori storici, penso pure a Bruno Conti che amo”.
Conti però è fuori così come Totti. Nei top club le bandiere sono dentro i club…
“Ma non sempre. Il Real Madrid si definisce anche per la sua classe, è un club di gran classe. Poi è impossibile che un club apra le porte a tutte le vecchie glorie. Capisco anche le difficoltà quando ne hai avute tante”.
Che accoglienza si aspetta all’Olimpico?
“Non mi aspetto nulla. Mi aspetto solo rispetto e basta. Ancora non mi sono iniziato a preparare per quella partita. Né come allenatore né come ex che torna a casa. Non ho ancora pensato a questo. Mi devo difendere e prepararmi per fare il mio lavoro bene e per farlo devo cercare di dimenticare dove sono e contro chi gioco. Ho fatto questo con l’Inter, per esempio, o col Chelsea. A Roma non mi è mai capitato, e devo dire che sarà diverso. Farò la strada che porta all’Olimpico da avversario. Sarà la prima volta che vado lì senza la passione dei tifosi romanisti. E dovrò preparare i miei giocatori per questo. I miei sono di altissimo livello e sono abituati, ma a Roma c’è un’atmosfera diversa, bellissima”.
Taylor oggi fa il responsabile arbitrale in Turchia.
“Eh, ma oggi il capo arbitri in Turchia è stato condannato ed è andato in galera…”
FONTE: Corriere dello Sport
Penso che Mourinho riceverà una bella accoglienza da parte dei tifosi romanisti, perché in panchina ha dato tutto, con quel poco che gli mise a disposizione la società e Pinto in primis.
grande mou!
da parte mia tanto rispetto per mourinho
Come la metti la metti Mourinho è un grande ed è stato un onore averlo alla Roma e secondo me è quello che più ha rappresentato la tifoseria. In quegli insulti a Taylor (vergognoso) c’eravamo tutti noi. Grande Mou. Sono sicuro che allo stadio contro il RM sarà salutato e rispettato.
grande José ,anche se praticavi il peggior calcio possibile
Jose mi manchi
SFR
grande José con te momenti indimenticabili!!!
Sempre forza Roma!!
io gli evrei fatto il contratto a vita ma ora abbiamo gasperini che è un fenomeno
viva gasperini
Mou è un uomo empatico che vive di emozioni e le sa trasmettere, una volta che l’hai avuto dalla tua parte non lo dimentichi più perchè lui non dimentica più te ( inteso come Roma naturalmente) e questo è bellissimo, spero solo in una grande accoglienza all’olimpico, poi durante i 90 minuti lo vedremo anche sbraitare con l’arbitro per una punizione non data al real , ma va bene così.
A rega’ nun famo ingelosi er Mister Gasp senno’ se ne torna a Bergamo!
Sarà bello accoglierti e poi batterti.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.