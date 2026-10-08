L’INTERVISTA | Mourinho: “Dopo Taylor ero già fuori dalla Roma. Totti non si tocca. Tornare all’Olimpico sarà diverso… “

José Mourinho torna sulle ragioni che portarono alla fine della sua esperienza alla Roma. In una lunga intervista concessa a Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport, l’attuale tecnico del Real Madrid ha collegato la frattura con la proprietà Friedkin alle conseguenze della finale di Budapest e, in particolare, al caso Anthony Taylor. Poi le parole d’amore per Francesco Totti e Bruno Conti e l’attesa per il ritorno all’Olimpico, questa volta da avversario.

“Uefa. Quello che è successo a Taylor in aeroporto non è mia responsabilità, lo sono gli insulti nel garage e dovevo solo pagare per questo. E ho pagato questo nel rapporto con la proprietà della Roma, visto che loro avevano un approccio diverso. In quel momento ero già fuori”.

Ha sentito lo stesso amore per Totti?

“Francesco non si tocca. Io sarò sempre dietro a lui. La Roma ha una storia bellissima con giocatori storici, penso pure a Bruno Conti che amo”.

Conti però è fuori così come Totti. Nei top club le bandiere sono dentro i club…

“Ma non sempre. Il Real Madrid si definisce anche per la sua classe, è un club di gran classe. Poi è impossibile che un club apra le porte a tutte le vecchie glorie. Capisco anche le difficoltà quando ne hai avute tante”.

Che accoglienza si aspetta all’Olimpico?

“Non mi aspetto nulla. Mi aspetto solo rispetto e basta. Ancora non mi sono iniziato a preparare per quella partita. Né come allenatore né come ex che torna a casa. Non ho ancora pensato a questo. Mi devo difendere e prepararmi per fare il mio lavoro bene e per farlo devo cercare di dimenticare dove sono e contro chi gioco. Ho fatto questo con l’Inter, per esempio, o col Chelsea. A Roma non mi è mai capitato, e devo dire che sarà diverso. Farò la strada che porta all’Olimpico da avversario. Sarà la prima volta che vado lì senza la passione dei tifosi romanisti. E dovrò preparare i miei giocatori per questo. I miei sono di altissimo livello e sono abituati, ma a Roma c’è un’atmosfera diversa, bellissima”.

Taylor oggi fa il responsabile arbitrale in Turchia.

“Eh, ma oggi il capo arbitri in Turchia è stato condannato ed è andato in galera…”

FONTE: Corriere dello Sport