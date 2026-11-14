L’INTERVISTA | Sabatini: “Gasp da scudetto, ma tra di noi non ci sarebbe stata armonia”

Walter Sabatini promuove la Roma di Gian Piero Gasperini e non esclude che i giallorossi possano arrivare fino in fondo nella corsa scudetto. L’ex direttore sportivo romanista, intervistato da Il Tempo, esalta il lavoro del tecnico, pur ammettendo che difficilmente i due sarebbero andati d’accordo. E sul mercato di gennaio, terreno sul quale ha costruito alcune delle operazioni più importanti della sua carriera, indica la strategia vincente: anticipare gli altri club, individuando per tempo i giocatori scontenti e le occasioni da sfruttare. Parole di fiducia anche per Tony D’Amico, che secondo Sabatini saprà muoversi nel modo giusto per rinforzare la squadra.

Gasperini non firma per il secondo posto… qual è il segreto per restare in corsa per lo scudetto fino alla fine?

“Mantenere vivo questo spirito e questa coesione che c’è tra i giocatori e l’allenatore. Se la Roma riuscirà a farlo, sarà una candidata serissima per lo scudetto. L’Inter è la squadra da battere, la Lazio è un miracolo calcistico. Gattuso sta facendo un lavoro incredibile, ha migliorato i giocatori. Lotteranno fino all’ultimo”.

Qual è il principale merito che riconosce a Gasperini?

“Il lavoro atletico è notevole. La Roma corre tanto, ma in modo costruttivo, e domina la partita. Lui è molto bravo nel riconoscere le caratteristiche dei giocatori. Malen, ad esempio, giocava più esterno all’Aston Villa, mentre Gasperini l’ha valorizzato come centravanti. Non credo che tra di noi ci sarebbe stata armonia, ma lo considero un grandissimo allenatore. Se a Roma, oggi, si parla di scudetto, il merito è il suo”.

Qual è la chiave del mercato di gennaio?

“Prepararlo a settembre, capire chi è scontento, individuare situazioni di fragilità e debolezza nelle quali inserirsi. È un lavoro che va preparato prima, ma non ho dubbi su D’Amico. È un dirigente completo, molto attento, giovane, ma comunque esperto. Saprà come muoversi. Il mercato di gennaio può spostare moltissimo, soprattutto se trovi uno come Malen”.

FONTE: Il Tempo