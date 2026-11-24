Walter Sabatini promuove a pieni voti la Roma di Gian Piero Gasperini, ma nella corsa scudetto continua a considerare favorita l’Inter. L’ex direttore sportivo giallorosso, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato del momento delle due squadre della Capitale, soffermandosi sulla crescita di Malen, sul rendimento di alcuni protagonisti romanisti e sul ritorno di Luis Enrique, allenatore che Sabatini avrebbe voluto trattenere a Roma. Ecco le sue dichiarazioni.

La favola della Roma durerà?

“La Roma combatterà fino all’ultima giornata, ma io vedo ancora l’Inter favorita. Rivincerà lo scudetto. Però la squadra di Gasperini regala gioia a vederla giocare. L’allenatore è straordinario, la squadra se ne rende conto e risponde ai suoi comandi in maniera altrettanto straordinaria. La Roma è formidabile per unità di intenti, spirito e impeto. Voglio citare alcuni romanisti fuori dai soliti noti. Koné è un centrocampista poderoso, uno dei migliori della Serie A. Accanto a lui Cristante si sta riproponendo a ottimi livelli e poi tutti i difensori, Hermoso in particolare. Lo spagnolo si inserisce, sa cambiare gioco, fa partire bene l’azione”.

Roma, intesa come città, sarà capace di spingere le sue due squadre senza opprimerle?

“Questa è una città che, quando si entusiasma, è probabile che vada oltre, però mi pare che il tifo sia al momento molto misurato, senza eccessi”.

C’è un giocatore per cui avrebbe fatto carte false?

“Qualcuno dice che Malen sia così forte in Italia perché il livello del nostro calcio è più basso rispetto ad altri. Falso. La Serie A vale più della Premier League, che sa solo vendersi meglio. Malen era una riserva nell’Aston Villa, dove faceva la punta esterna. È stato bravissimo Gasperini a trovargli la giusta collocazione, a dargli i giusti stimoli tecnici tenendolo sempre al centro dell’azione. Il suo stop orientato è un certificato di morte per le difese”.

Luis Enrique è un rimpianto per Roma?

“Roma non vive di rimpianti. Lui fece scelte impopolari, a partire dall’esclusione di Totti in Europa League per far giocare Verre, un ragazzino. La gente non gliel’ha mai perdonato. Luis Enrique è uno spagnolo molto orgoglioso, un uomo irripetibile. Quando si parla di hombre vertical si deve pensare a lui: umanamente, intellettualmente, come allenatore. In società abbiamo cercato in tutti i modi di trattenerlo. Se sarebbe diventato lo stesso anche a Roma? Sì, perché i romanisti sanno tornare sui loro passi. Una storia inizialmente sbagliata sarebbe diventata una storia di grande stima: Luis era grandioso e la gente se ne sarebbe accorta”.

FONTE: Gazzetta dello Sport