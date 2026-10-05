L’INTERVISTA | Spalletti: “A Torino ti lasciano vivere in pace, a Roma e Napoli l’amore ti soffoca. Totti? Ho litigato più con chi aveva intorno”

Luciano Spalletti torna a parlare della Roma, di Francesco Totti e di Daniele De Rossi. In una lunga intervista concessa a Tuttosport, il tecnico ha ripercorso alcuni passaggi della propria carriera, soffermandosi anche sul rapporto con le piazze più passionali e sul legame con l’ambiente giallorosso.
Spalletti ha raccontato quanto sia diverso vivere il calcio in città come Torino, Napoli e Roma: “Fatico ad andare nei salotti e conoscere gente. Torino, per esempio, è perfetta: ti lasciano vivere in pace. A Napoli l’amore dei tifosi ti toglie il fiato, per qualcuno può arrivare anche ad essere soffocante, ma io me lo sono respirato tutto a pieni polmoni. Così come a Roma. Capisco anche quel modo di vivere il calcio, perché ci sono passato anch’io”.
Tra gli allenatori più giovani che segue con attenzione, Spalletti ha poi citato proprio Daniele De Rossi: “A me piace Daniele De Rossi. E osservo anche Francesco Farioli al Porto”. Un attestato di stima importante nei confronti dell’ex capitano giallorosso, oggi impegnato nella propria carriera in panchina.
Il passaggio più intenso riguarda però ancora una volta Francesco Totti. Nei giorni scorsi l’ex numero 10 aveva dichiarato che, per fare davvero pace con Spalletti, i due avrebbero dovuto “dirsi tutta la verità”. L’allenatore ha risposto provando a sdrammatizzare, ma entrando anche nel merito dei rapporti di quegli anni: “Ma no, non mi fate far casino. A novembre andiamo a fare la seconda parte dello spot che avete già visto in tv: siamo saliti sugli alberi, abbiamo messo le zattere nel lago, abbiamo creato dei cunicoli. Ma sia chiara una cosa: in questi anni ho litigato di più con quelli che aveva intorno che con lui. Abbiamo fatto entrambi degli errori, ma lui è bravo. Anche ad essere leggero, a venirti a prendere per il c*lo di continuo”.
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Quando il discorso si sposta dal rapporto personale al Totti calciatore, le parole diventano ancora più nette. Spalletti ne descrive la grandezza tecnica con un’immagine potentissima: “Era in grado di costruire malvagità tecniche, lui ha avuto la forza di trasformare giocate in schemi e di solito succede il contrario. Gli ho regalato la macchina del futuro: ho subìto per anni il suo carisma, la sua potenza, quando sono arrivato a Roma e mi sono ritrovato ad allenarlo non potevo credere ai miei occhi. L’ho amato e subìto come totem di bellezza calcistica”.
FONTE: Tuttosport
ti credo. gli juventini stanno ovunque tranne che a torino. chi ti si fila? l’amore ti soffoca? chi te lo ha fatto fare a tatuarti lo scudetto del napoli sul braccio e ad agosto sei costretto a lavorare con le maniche lunghe per nasconderlo? dovresti smetterla di parlare e basta.
Spalletti gobbo dentro.
Io questo ostracismo dei tifosi della Roma nei confronti di Spalletti continuo a non capirlo. È suo il record di punti fatto dalla Roma in una sola stagione. Totti ha fatto il record di gol in una stagione quando c’era lui. Idem Dzeko. E la Roma di Spalletti ha dato spettacolo in Europa vincendo a Madrid e a Lione (quando il Lione dominava in Francia). Se non ci avessero derubato lo scudetto 2007, sarebbe stato l’allenatore più vincente della nostra storia. Eppure lo odiate…bah
perché quando è tornato ha usato la Roma per le sue vendette personali (imbeccato dal rosticcere e da fumo di Londra) e l’ha abbandonata, senza vincere niente, x andarsene da chi gli rubò lo scudetto quasi 10 anni prima.
E’ una prima donna e i complimenti gli piacciono. Basta vedere e sentire quello che dice e come lo dice in conferenza. Ha sempre fatto i complimenti ai tifosi, non si e’ mai lamentato di essere troppo disturbato dal troppo “amore”. Beh adesso deve comprarsi gli juventini io gli faccio tanti auguri per il suo proseguo da juventino sperando che non faccia come il suo Maestro Capello.
“ho litigato di più con quelli che aveva intorno che con lui”…riferimento alla ex moglie? (E comunque un doveroso sti caz….).
FMR
Poi vedi se ti lasceranno vivere in pace quando per due anni consecutivi non centrerai la champions, mattacchione.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.