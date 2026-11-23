Mile Svilar si racconta a cuore aperto. Il portiere della Roma è protagonista di una lunga intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, nella quale ripercorre i momenti decisivi della sua carriera, dalle difficoltà degli inizi alla consacrazione in giallorosso. Spazio al rapporto speciale con Daniele De Rossi, alla mentalità vincente portata da Gian Piero Gasperini e alle ambizioni di una Roma che vuole continuare a crescere.

Sulla partita contro il Feyenoord nel 2024

“Quella notte ho iniziato veramente la mia carriera nei professionisti. Da lì è cambiato tutto. In quelle tre partite. Le due con il Feyenoord e quella con il Frosinone, ho iniziato a essere un professionista. Una volta a mia moglie ho detto che molti portieri iniziano da secondi o terzi, poi iniziano a giocare bene a causa di infortuni e iniziano così. Fino a quel momento era successo tantissime volte anche a me nei primi anni al Benfica, un po’ meno alla Roma, ma non avevo mai la sensazione dentro di me che era il momento giusto. Avevo la sensazione che a me non potesse mai succedere. Ma in quella settimana ce l’avevo, sentivo che era arrivato il mio momento. Una sensazione che non puoi spiegare. Sentivo che sarebbe successa una cosa come agli altri. Sapevo che era il momento. Non l’ho mai detto ma lo sapevo. Avevo un’adrenalina diversa, la sensazione di essere importante”.

Quando rivedi le immagini… anche nei giorni dopo

“Sì, i giorni dopo. Poi c’era la partita contro il Torino, due-tre giorni dopo, in cui mi sentivo malissimo perché venivo da una grande prestazione e non potevo andare oltre. Poi il calcio ovviamente continua”.

Sulla gestione dell’errore. Sei uno che si bacchetta o che riesce a fare reset?

“Dipende dal momento in cui sono. Ovviamente tutti dicono ‘resetto e vado avanti’, ma non è così facile perché comunque soffri. Se vuoi fare una cosa fatta bene e poi fai un errore, in ogni lavoro, dici ‘cavolo, ho sbagliato’, ma nel calcio ci sono tante altre pressioni da fuori e soffri un po’ di più. Oggi, però, nel calcio ci sono talmente tante partite che domenica fai un errore, poi mercoledì giochi e giochi bene ed è passato”.

Sul rapporto con De Rossi.

“In ogni lavoro hai bisogno di una persona che crede in te. E De Rossi è stata la persona che ha creduto in me, che mi ha dato la spinta. Mi ha messo in campo, ha avuto il potere di cambiare qualcosa e Daniele ha cambiato la mia vita, la vita della mia famiglia”.

Al suo arrivo ti ha spiegato una scelta tecnica e tu sei rimasto sorpreso…

“La settimana prima del suo arrivo gioco con il Milan ma finisce un po’ male. Poi avevamo il Verona in casa, durante la settimana avevo già capito che non avrei giocato. Non ero sorpreso. Però è stata la prima persona che mi ha chiamato nel suo ufficio e mi ha detto ‘Guarda Mile, ho scelto di non farti giocare e di far giocare Rui. Però in allenamento ho visto una cosa veramente interessante, quindi allenati perché il tuo momento arriverà presto’. Per la prima volta qualcuno prima della partita mi voleva spiegare e dire che non avrei giocato. Da subito ho sentito che lui sarebbe stato diverso per me”.

Come hai vissuto il suo addio?

“Male. Ci sono rimasto male. Lui è stata una persona che ha cambiato tutto per me, nel calcio e quindi anche nella vita. Lo ringrazierò per tutta la vita”.

Sulla qualificazione in Champions League

“L’anno scorso è stato spettacolare. Però ci sono stati momenti più bassi e tanti intorno a noi non ci credevano più. Però quando continui a fare, a fare, come stiamo facendo con il mister che è una cosa che non ho mai visto”.

Cosa è cambiato con Gasperini?

“La mentalità. Il lavoro fisico e tattico che fanno i ragazzi perché ha un modo diverso di giocare. C’è una mentalità vincente, quella di cui avevamo bisogno perché questo club ha veramente tutto per fare bene”.

L’urlo in mezzo ai tifosi è anche la tua rivincita?

“Un po’ magari tutto che usciva. Non solo della scorsa stagione ma anche di quelle prime. La prima stagione siamo arrivati sesti, poi la seconda che ho fatto io siamo arrivati quinti. Questa era veramente la stagione giusta in cui hai fatto un percorso e hai raggiunto l’obiettivo”.

E ora l’obiettivo qual è?

“Difficile dirlo adesso. Come vedono tutti stiamo veramente andando benissimo. Il lavoro tattico, fisico, ci sta mettendo sopra tanti. Magari prima eravamo un po’ sotto o simili, adesso stiamo andando sopra”.

Mi dici solo la qualità in cui ti senti veramente forte?

“L’uscita bassa. Ho quella velocità per anticipare. Le ho sempre allenate fin da piccolo con il mio papà che faceva le stesse uscite basse”.

Accetti il rischio nell’uscita bassa…

“Sì, lo accetti ma è un rischio calcolato”.

FONTE: Cronache di Spogliatoio