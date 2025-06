LIVE! Abraham al Besiktas, accordo chiuso ma è giallo sulle cifre. Dalla Turchia: “Affare sotto i 15 milioni”

Si avvicina la cessione di Tammy Abraham al Milan, con la Roma che si prepara a fare plusvalenza, liberandosi di uno stipendio importante. L’affare con il Besiktas è avviatissimo e ormai prossimo alla conclusione.

Dalla Turchia però arrivano oggi aggiornamenti in controtendenza rispetto a quanto circolato ieri sulle cifre dell’operazione. Secondo il giornalista Fırat Günayer, l’affare tra i due club è concluso, ma non alle cifre riportate oggi in Italia: l’accordo infatti sarebbe ben al di sotto dei 20 milioni, con il Besiktas che sta puntando a spendere una cifra inferiore ai 15 milioni.

Beşiktaş & Tammy Abraham kısmı tamam. Roma ile görüşmeler sürüyor.

Rakam İtalya basınının yazdığı gibi 20m euro değil. Beşiktaş’ın hedefi, transferi 15m euro’nun altında bitirmek. — Fırat Günayer (@firatgunayer) June 30, 2025

Sempre dalla Turchia arrivano nuovi particolari dell’affare: Abraham dovrebbe volare a Istanbul tra mercoledì e giovedì per visite mediche e firme. Pronto per lui un contratto quadriennale.

