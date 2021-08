LIVE! Abraham-Roma: cresce l’ottimismo, il giocatore apre ai giallorossi. Tuchel: “Non ci sono novità, ma la situazione è chiara”

AS ROMA NEWS – Aggiornamenti positivi dall’incontro odierno tra la Roma, rappresentata dal GM Tiago Pinto, e Tammy Abraham. Dopo il faccia a faccia di ieri col calciatore, oggi sono ripresi i colloqui anche con i procuratori del ragazzo.

Aggiornamento ore 15:00 – Nel corso della conferenza stampa prima di Chelsea-Crystal Palace, prima giornata di Premier League, l’allenatore dei blues Tuchel ha parlato anche della situazione di Abraham: “Ci sono sempre possibilità che i giocatori possano andare via, soprattutto nella stessa posizione. La situazione per Tammy è chiara, ne abbiamo discusso. Al momento non ci sono novità. Abbiamo un buon rapporto, lui è disponibile per domani”.

Aggiornamento ore 9:00 – Stando a quanto racconta il giornalista Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport su Twitter proprio in questi minuti, il calciatore sta aprendo al trasferimento in giallorosso dopo le prime titubanze.

🚨 Dall’incontro di questa mattina è arrivata la prima vera apertura di #Abraham al trasferimento alla #ASRoma. Il ragazzo si sta convincendo e sta molto apprezzando lo sforzo del club. Trattativa non chiusa, ma cresce l’ottimismo⏳ ➡️ https://t.co/7DLAqDDh9P#Cfc #transfers pic.twitter.com/epmyOyPV3D — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) August 13, 2021

Cresce dunque l’ottimismo in casa Roma, Abraham oggi sembra essere più vicino ai giallorossi. Ancora nessuna fumata bianca, l’affare non è chiuso, ma le percentuali di vedere l’attaccante del Chelsea a Trigoria sono in aumento. Seguiranno aggiornamenti.

