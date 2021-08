LIVE! Abraham sempre più vicino alla Roma. Giocatore convinto, il Chelsea avrà un diritto di recompra superiore a 55 milioni

AS ROMA NEWS – Altra giornata campale in arrivo per i tifosi della Roma, che dovrebbero (il condizionale è d’obbligo visti i continui slittamenti) sapere oggi se arriverà o meno l’attesissima fumata bianca per Tammy Abraham.

Nel pomeriggio infatti il gm Tiago Pinto incontrerà di nuovo gli agenti dell’attaccante inglese per definire una volta per tutte l’affare. Il portoghese avrebbe voluto tornare a Roma con Abraham stesso, magari per portarlo all’Olimpico in occasione della presentazione di questa sera con il Raja Casablanca, ma i tempi non lo permettono più.

E così Pinto dovrà “accontentarsi” di tornare nella Capitale con la firma del calciatore, che sarebbe comunque già un bel successo per il general manager giallorosso. Oggi dunque dovrebbe definirsi un accordo che già ieri notte sembrava a un passo. Ora però è il momento della verità, e cioè di mettere tutto nero su bianco.

Se Abraham non farà brutti scherzi, oggi si concretizzerà il lavoro di Pinto di questi giorni. Ma davanti ad ulteriori tentennamenti, la Roma sarà costretta sua malgrado a cambiare obiettivo, non potendo aspettare ancora oltre. Seguiranno aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO ORE 12:10 – Ottimismo sempre crescente per Abraham alla Roma, racconta in questi minuti Gianluca Di Marzio. Il giocatore sembra essersi convinto, grazie al progetto presentato da Tiago Pinto al calciatore. La Roma pagherà 40 milioni più bonus, mentre il Chelsea conserverà un diritto di ricompra del calciatore “più alta di 55 milioni”.

