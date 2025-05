(LIVE!) ATALANTA-ROMA, le formazioni ufficiali: sorpresa Rensch, Soulè e Shomurodov dietro Dovbyk

Terzultima giornata di campionato per la Roma di Ranieri, ospite questa sera sul campo dell’Atalanta per una sfida che vale tantissimo nella corsa alla zona Champions. I giallorossi, anche grazie ai risultati favorevoli del weekend, possono davvero sognare in caso di risultato positivo, ma i bergamaschi vorranno assicurarsi matematicamente un posto che vale l’accesso nell’Europa che conta.

IL PREPARTITA LIVE DAL GEWISS STADIUM

Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo undici anti-Atalanta: Ranieri cambia e ripropone Rensch a destra, riportando Soulè (con Shomurodov) alle spalle di Dovbyk.

Ore 19:42 – Questa la formazione ufficiale dell’Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, De Roon, Kossounou; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui.

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Soulè, Shomurodov; Dovbyk.

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo molto nuvoloso sopra Bergamo, sono possibili precipitazioni nelle prossime ore. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: in casa Roma Ranieri sembra orientato a confermare il 3-5-2 con Pisilli al posto dell’infortunato Pellegrini.

ATALANTA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, De Roon, Kossounou; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All.: Gasperini.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Soulè, Shomurodov; Dovbyk. All.: Ranieri.

ARBITRO: Sozza di Seregno. ASSISTENTI: Bindoni-Imperiale. IV UFFICIALE: Collu. VAR: Abisso. AVAR: Meraviglia.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini