(LIVE!) ATALANTA-ROMA: le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – Prova di maturità per la Roma, che questo pomeriggio alle 15 è di scena al Gewiss Stadium di Bergamo per affrontare l’Atalanta.

I nerazzurri di Gasperini sono una delle compagini più in forma del campionato e arrivano a questa sfida dopo una serie di vittorie pesanti che li stanno lanciando in piena corsa scudetto. La squadra di Mourinho invece è ancora alla ricerca di un’identità e parte nettamente sfavorita.

GLI AGGIORNAMENTI DAL GEWISS STADIUM

Ore 13:00 – Due ore circa al fischio d’inizio del match. Cielo sereno sopra il Gewiss Stadium, terreno di gioco in buone condizioni. La forte scossa di terremoto che ha colpito la provincia di Bergamo non ha messo a rischio il match. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali.

ATALANTA-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Ilicic, Zapata. All.: Gasperini.

A disp.: Sportiello, F. Rossi, Demiral, G.Pezzella, Koopmeiners, Pessina, Hateboer, Lovato, Miranchuk, Malinovskyi, Piccoli, Muriel.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Ibanez, Calafiori, Reynolds, Diawara, Darboe, Bove, Zalewski, Carles Perez, Shomurodov, Borja Mayoral.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

ASSISTENTI: Alassio e Zingarelli.

QUARTO UOMO: Colombo.

VAR: Nasca.

AVAR: Tolfo.

Giallorossi.net – A. Fiorini