(LIVE!) ATALANTA-ROMA: le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – All’Atleti Azzurri d’Italia va in scena Atalanta-Roma, la partita che per i giallorossi rappresenta quasi una finale per la volata Champions da qui a maggio.

La squadra di Gasperini, attualmente al quarto posto, ha tre punti di vantaggio su quella di Fonseca e stasera proverà a chiudere o quasi il discorso. La Roma non vive di certo un momento felice, ma stasera deve trovare le forze per portare a casa un risultato positivo da Bergamo. Vi lasciamo al racconto del match, ma prima le ultime sulle formazioni.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’ATLETI AZZURRI

Ore 18:30 – Cielo sereno sopra Bergamo, campo in buone condizioni. Temperatura intorno ai 9 gradi. Tra pochissimo vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre. Nella Roma le ultimissime parlano di Santon preferito a Bruno Peres a destra.

ATALANTA-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-2-1) – Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Castagne, De Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata.

A disp.: Rossi, Sportiello, Caldara, Hateboer, Czyborra, Bellanova, Masiello, Gosens, Pasalic, Malinovsky, Muriel.

All.: Gasperini

Roma (4-2-3-1) – Pau Lopez, Santon, Smalling, Fazio, Spinazzola, Veretout, Mancini, Mhkitaryan, Pellegrini, Perotti, Dzeko.

A disp.: Fuzato, Cardinali, Cetin, Jesus, Ibanez, Bruno Peres, Kolarov, Villar, Kluivert, Perez, Under, Kalinic.

All.: Paulo Fonseca.

Giallorossi.net – A. Fiorini