(LIVE!) BOLOGNA-ROMA: le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – Ventesima giornata di campionato per la Roma che prova a scalare posizioni in classifica e rilanciare la sua stagione dopo la brillante vittoria nel derby che ha ridato morale ai giallorossi.

Questo pomeriggio i ragazzi di Ranieri sono di scena al Dall’Ara per affrontare il Bologna di Vincenzo Italiano, attualmente settimo a cinque punti dai capitolini, ma con due partite ancora da recuperare. Vincere oggi per la Roma sarebbe molto importante, considerando che un trionfo lontano dall’Olimpico manca da troppo tempo.

LE ULTIME LIVE DAL DALL’ARA

Ore 16:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Bel tempo a Bologna, ma clima piuttosto rigido. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, Ranieri sembra orientato a confermare l’undici che ha battuto la Lazio domenica scorsa.

BOLOGNA-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All.: Italiano.

A disp.: –

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All.: Ranieri.

A disp.: –

Arbitro: Abisso. Assistenti: Scatragli-Zingarelli. IV Uomo: Manganiello. Var: Sozza. Avar: Serra.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

