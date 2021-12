(LIVE!) BOLOGNA-ROMA: le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – Dopo due vittorie consecutive in campionato, la Roma tenta di allungare la striscia vincente sul campo del Bologna di Sinisa Mihajlovic, distante dai giallorossi appena quattro punti.

Mourinho ha perso Pellegrini ma ritrova Cristante, e sembra orientato a non cambiare l’assetto della squadra che ha portato risultati in questo scorcio di stagione. L’impegno di stasera è insidioso, e i giallorossi dovranno stare attenti anche ai tanti diffidati in vista della partita di sabato contro l’Inter.

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DAL DALL’ARA

Ore 16:30 – Due ore circa all’inizio del match. Cielo nuvoloso sopra lo stadio Dall’Ara ma per il momento non piove. Terreno di gioco in discrete condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

BOLOGNA-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate, De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey, Soriano, Barrow, Arnautovic. All.: Mihajlovic.

A disp.: Bardi, Binks, Bonifazi, Orsolini, Dijks, Viola, Sansone, Skov Olsen, Santander, Van Hooijdonk, Vignato, Cangiano.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Veretout, El Shaarawy, Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Kumbulla, Viña, Calafiori, Diawara, Darboe, Bove, Zalewski, Perez, Shomurodov.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.

GUARDALINEE: Paganessi e Scarpa.

IV UOMO: Meraviglia.

VAR: Irrati.

AVAR: Affatato.

Giallorossi.net – A. Fiorini