LIVE! Calciomercato Roma, arriva Ghilardi: oggi nella Capitale alle 12:25, poi visite e firma

E’ finalmente tutto fatto per il passaggio di Daniele Ghilardi alla Roma. Il club giallorosso e il Verona hanno trovato l’accordo sugli ultimi bonus e i veneti hanno dato ieri notte il via libera al calciatore a viaggiare per la Capitale.

L’arrivo di Ghilardi, che partirà questa mattina da Firenze in treno, è previsto per le 12:25. Lo riferisce Filippo Biafora de Il Tempo. Nella giornata di oggi il centrale svolgerà le visite mediche e poi firmerà per i giallorossi.

Ghilardi potrebbe dunque fare in tempo per aggregarsi con il gruppo per l’ultima amichevole prima della partenza per l’Inghilterra, sfida che si giocherà domani contro il Lens.

