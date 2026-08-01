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LIVE | Cardiff-Roma: 1-0 (2′ Ashford). Brutto infortunio per Bah, esce in barella

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Comincia dal Galles la seconda parte della preparazione estiva della Roma. I giallorossi di Gian Piero Gasperini affrontano il Cardiff, formazione che nella prossima stagione giocherà in Championship, nel primo test della tournée britannica. Si gioca al Cardiff City Stadium, casa dei Bluebirds, in un’amichevole che offrirà indicazioni importanti sullo stato di crescita della squadra e sui nuovi arrivati. La redazione di Giallorossi.net seguirà il match in tempo reale con aggiornamenti, azioni, gol e tutte le emozioni della partita nel nostro live.

LA CRONACA LIVE

PRIMO TEMPO

28′ – BAH ESCE IN BARELLA: infortunio grave per il giovane centrocampista che esce dal campo in lacrime. Dentro Mannini

26′ – PROBLEMA PER BAH: il giocatore compuie un movimento innaturale al ginocchio e resta atterra. L’infortunio sembra piuttosto serio.

16′ – CARDIFF PERICOLOSO: Colwill calcia dall’interno dell’area giallorossa, la palla sfila sul fondo.

7′ – CARDIFF PERICOLOSO: destro di Willock dalla media distanza, Svilar si distende e respinge.

2′ – GOL DEL CARDIFF. ASHFORD. Gol fortunoso dell’attaccante: Rensch spazza la palla dopo un cross basso dalla destra ma colpisce sulla coscia Ashfrod, la palla si impenna e batte imparabilmente Svilar. 

0′ – Fischio d’inizio, comincia Cardiff-Roma!

 

CARDIFF-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

CARDIFF: Trott; Bagan, Osho, Perry, Salech; Tanner, Chambers, Willock, Robertson; Ashford, Colweill.
All.: Barry-Murphy.
A disp: Moreno, Turnbull, Tankiewicz, Robinson, Anyadike, Mafico, King, Davies, Kpakio, Tyrer, Turner.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Bah, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Castro.
All.: Gasperini
A disp.: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Ziolkowski, Reale, Nardin, Mannini, Lulli, Panico, Cherubini, Malen, Vaz.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

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4 Commenti

  3. Ma possibile che la primavera non esprima un centrale di centrocampo migliore di Bah, giocatori insulso, ma perché abbiamo svenduto Romano a 5 milioni al Cagliari? Incomprensibile. Hermoso e Ndicka sempre passaggi indietro come anno scorso, spero il greco prenda il posto di uno dei due

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