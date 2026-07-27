LIVE | Castro alla Roma, affare fatto: giocatore atteso nella Capitale per le visite mediche. Si aspetta l’ok di Dovbyk al Bologna

La Roma prova a stringere per Santiago Castro. Dopo giorni di contatti e dialoghi sempre più intensi con il Bologna, la trattativa per l’attaccante argentino è ormai entrata nella fase più calda. Il classe 2004 è diventato il grande favorito per il ruolo di vice Malen, il rinforzo offensivo che Gasperini aspetta per completare il reparto. Il giocatore ha già aperto al trasferimento in giallorosso e anche il tecnico ha dato il proprio ok all’operazione. Ora resta da trovare l’intesa definitiva tra Roma e Bologna, con i club al lavoro su cifre, bonus e possibile formula dell’affare.
Sullo sfondo resta anche il nome di Dovbyk, che potrebbe entrare nei discorsi tra le due società, anche se servirà eventualmente il via libera dell’attaccante ucraino. Oggi, lunedì 27 luglio 2026, seguiremo in diretta tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Castro-Roma, con le ultime notizie, le indiscrezioni e i possibili sviluppi di un affare che può regalare a Gasperini il primo vero rinforzo offensivo dell’estate.
LIVE | ORE 11:30 – MORETTO: “A BREVE LA RISPOSTA DEFINITIVA DI DOVBYK”
Secondo le informazioni in possesso di Matteo Moretto, Artem Dovbyk avrà oggi un confronto decisivo con il Bologna per il suo sì definitivo ai feslinei: il giocatore si trasferirebbe al Bologna in prestito con diritto di riscatto.
LIVE | ORE 11:15 – DOVBYK IN PRESTITO AL BOLOGNA
Si sta per materializzare anche l’affare Dovbyk al Bologna: affare in prestito, il calciatore ha rotto gli indugi e detto sì alla destinazione emiliana. Lo riferisce il giornalista Filippo Biafora su X. Doppio affare sull’asse Roma-Bologna: Castro arriva a titolo definitivo alla corte di Gasperini, Dovbyk si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo.
Tutto fatto tra #ASRoma e #Bologna per Santiago #Castro: è lui il primo acquisto dell’estate. Accordo anche sul prestito di Artem #Dovbyk ai felsinei@tempoweb
— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 27, 2026
LIVE | ORE 11:00 – TUTTO FATTO, CASTRO ALLA ROMA
Santiago Castro sarà un nuovo giocatore della Roma. Arriva l’here we go di Fabrizio Romano che annuncia la chiusura dell’affare tra il club giallorosso e il Bologna per 35 milioni di euro. L’attaccante volerà per la Capitale nelle prossime ore per svolgere le visite mediche.
🚨🟡🔴 AS Roma agree deal to sign Santiago Castro as new striker, here we go!
Deal done for package fee worth €35m, as @CLMerlo reports — agreement in place between all parties.
Castro, scheduled for medical at Roma in the upcoming days. 🇦🇷 pic.twitter.com/YNlLvwkbbD
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026
LIVE | ORE 7:30 – CASTRO A UN PASSO: ACCORDO AI DETTAGLI CON IL BOLOGNA
La Roma è ormai vicina a chiudere per Santiago Castro. Secondo i quotidiani oggi in edicola, l’accordo con il Bologna è in fase di definizione sulla base di un’operazione da circa 30 milioni più 5 di bonus, oppure 33 più 2, con possibile percentuale sulla futura rivendita (si parla del 10%). Il giocatore ha già dato il suo sì ai giallorossi ed è pronto a firmare un contratto da circa 2-2,2 milioni a stagione.
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Castro diventerebbe il primo acquisto dell’estate romanista e uno degli investimenti più importanti della storia recente del club. Resta aperto, ma su un binario separato, il discorso Dovbyk: il Bologna lo vorrebbe in prestito e chiede alla Roma di contribuire al pagamento di una parte dell’ingaggio dell’ucraino, mentre D’Amico spinge per inserire un obbligo di riscatto a determinate condizioni. Su Castro, però, l’affare è ormai all’ultima curva. (Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, Il Messaggero, Il Tempo)
IN AGGIORNAMENTO…
Castro 35 milioni più percentuale su futura rivendita 10% minima , significa che se eventualmente lo rivende a 50 milioni sono 5 ci è costato 40 milioni un giocatore da 7 gol in campionato, usando la logica la Roma non è PSG che può permettersi un giocatore così da mettere in panchina quindi 2+2 fa 4 sarà un titolare?
Anche titolare, perché no ?
Ma perchè Tresoldi quanto sarebbe costato?
Kean?
Scamacca?
Allora o ti tenevi Dovbyk (cosa che IO avrei fatto, ma Gasp evidentemente no, e ci capisce più lui) o un attaccante anche non di prima fascia quello costa.
Poi io avrei aspettato agosto e riempito le altre caselle prima,
ma di nuovo,
sapranno meglio D’Amico e Gasp?
Niru, dipende da’accordo che si fa, in genere è sul guadagno, quindi si calcola su 20 milioni, cioè 2 milioni. Se il giocatore è una possibile promessa e viene venduto a poco, es 15 mil allora in genere calcolano la percentuale sull’importo totale
se lo rivendi a 50 non avrà fatto 7 gol
Magari non da subito ma penso che Gasp voglia provarlo in coppia con Malen, sono due punte atipiche sottodimensionate quindi per me potrebbero giocare insieme, concordo che spendere 40 milioni per un vice Malen (che sembra essere uno che ti fa anche 50 partite) non ha senso e Gasp non mi sembra nato ieri.
2 + 2 fa 4? Se lo rivendi a 50M significa che ha fatto bene e fatto plusvalenza.
Gasperini all’Atalanta aveva due attaccanti forti (Retegui-Scamacca) da poter ruotare. Giocando Champions, Campionato e Coppa Italia mi sembra il minimo avere due titolari come punte.
10%, se confermato, saranno per il Bologna. su 50 milioni di vendita sono 5 milioni al Bologna 45 a noi. plusvalenza da 10 milioni circa, non capisco i tuoi calcoli, la matematica non è una opinione. oltretutto, quanti gol aveva fatto malen all’Aston Villa?
devi fare 2 competizioni di alto livello e i giocatori non possono fare 50 partite. in attacco soprattutto, vedrai che ruoteranno un sacco. servono 2 titolari e castro ha subito la stagione sottotono del bologna, ma è un ottimo giocatore. ultima cosa, HA 21 ANNI!!!!
a 21 anni 7 gol in serie A non mi sembrano li abbiano fatti in molti.
Castro è un bel giocatore lo metterei sopra l attuale Politano, che gioca solo sulla fascia, l argentino può giocare in più posizioni.
E si certo, l’abbiamo appena preso e pensiamo già a rivenderlo.
Mica a sperare di vincerci qualcosa.
Il pallottismo è diventato mentalità.
@Anto
No. Sai tutto tu. Gasp, D’Amico e la Roma, non capiscono niente
Quello che penso è che Malen può fare tranquillamente e bene, l esterno alto a Sx, l uovo di Colombo.
A me il calciatore piace, inoltre se si spendono 35 per la punta di riserva, immagino debba esserci una spesa tale sul trequartista sinistro con il suo sostituto, ruolo fondamentale pr gasp.
Il vero gol sarebbe mettergli l obbligo di riscatto per dovbyck
pure una percentuale sulla rivendita pure per questo? ma solo noi facciamo sti regali?
valore trasnfermarket 32, acquisto tra 30 e 35, quando chiunque sia stata accostato alla Roma aveva un valore di 35 e costo il 50×100 in piu.
mi preoccupa il fatto che non si sia già chiuso, altro che regali
Ha 21 anni, il Bologna ha tutto l’interesse a non venderlo e valorizzarlo ancora, ovviamente per cederlo devi fargli un’offerta irrinunciabile.
Io spero vivamente che D’Amico riesca a trovare il modo di liberarsi dell’Ucraino … so che vendendolo ,se dio vuole,nn rientreremo mai nei 40 milioni spesi x questa pippa …tanto gasperini nn lo vede…tanto vale liberarsene subito …xche questo è un panchinaro di lusso
dopo un infortunio di 6 mesi?
Quanto deve essere ancora lunga la definizione dei dettagli? Non è un giocatore sul quale stanno varie squadre per cui la Società tende a monetizzare al massimo. Almeno su lui dobbiamo chiudere in giornata!!! E su Dobvik pagassero una parte dello stipendio e alleggeriamo ulteriormente la situazione, e poi concentratissimi sull’ala sinistra.
35 milioni mi sembrano tanti ma se Gasperini è d’accordo sul giocatore mi astengo da ogni giudizio (vedi Retegui)
Quanto a Dovbyk sono mesi che lo dico che avrebbe fatto la stessa fine di Abraham e quella probabilmente farà, tra prestiti e ammortamenti: 80 milioni in due. Alla faccia del FPF.
…è un anno che si aspetta un esterno alto a sinistra di piede destro e noi spendiamo 30-5 milioni per una riserva!!
Personalmente sarei molto contento se la mia AS Roma può permettersi di spendere questo gruzzolo per una riserva.
Significherebbe l’arrivo di titolari coi fiocchi.
Dei quali invece non v’è traccia a parte le trattative fallite in serie.
si prospetta una stagione di una cinquantina di partite, con artem che nn viene visto e dybba con i noti problemi fisici.
potremm pretendere dal buon malen 50 partite di livello ma forse sono troppe.
la definizione di riserva mi fa pensare che non hai le idee precise
tralasciando gli articoli che tanto sono tutti uguali da giorni, continuo ad essere convinto che il mercato della Roma inizierà appena la UEFA ci farà sapere novità ed eventuali sanzioni, perciò dal primo agosto in poi. Se non ci saranno grosse sanzioni sono sicuro che arriveranno di colpo molti acquisti (e qualche cessione) già nei primi giorni di agosto
E’ ovvio (funziona così tutti gli anni, a maggior ragione in questo in cui c’è una proroga al 31.7); ma è molto difficile da riconoscere per tanti.
Ad agosto ci saranno molti più movimenti.
All’inizio del campionato, grosso modo, sarà serio fare critiche (o, magari, essere moderatamente soddisfatti…o anche molto 🙂 )
35 milioni di euro per un vice ??? ma perché dove sta scritto che la Roma non possa giocare a due punte , con un adeguato equilibrio tra i vari reparti??? perché l’ Inter non gioca a due punte ?? malen potrebbe tranquillamente fare la seconda punta, sfruttando la sua velocità e comunque sempre non lontano dalla porta e castro ,ottimo centravanti da area di rigore, la prima punta , altrimenti sembra un investimento non adeguato alle priorità della Roma
35 mil per una punta che gioca al posto di malen sono tanti
Lo farà giocare esterno castro? non penso abbia le caratterische per farlo tipo dribbling e scatti fulminei, dunque sono tanti come vice puntero i soldi spesi. Pensavo che con d’amico si andava a scovare i castro del futuro non pagarli a peso d’oro 1/2 anni dopo averli scoperti…per ora non mi convince il ds tratta solo grossi nomi ma se il budget è di 100/110 ti sei gia giocato un terzo del budget per una vice punta…mah
35 milioni credete che è una riserva? per me farà il titolare perciò o l’esterno non arriva o se arriva sarà o qualche prestito alla Bailey o una giovane scommessa
Eravamo partiti da Greenwood poi Summerville poi forse Nusa poi Moreira alla fine ci ritroviamo con Castro e qualche altro nome di terza fascia per carità se i tifosi so contenti bene
no veramente io me so stufato di queste prese in giro sempre sempre forza Roma!
Facciamo passare anche a questo altre 2 settimane per fargli firmare il contratto?
Campionato Ch League Coppa Italia.
Titolare/riserva concetti OBSOLETI.
Può giocarle tutte e per 90 minuti MALEN ?
CASTRO può giocare PER e CON MALEN.
“costa caro ”
Piccoli 25+2 Lucca 35+ 5 mln Gimenez 37 mln Openda 47 mln si può continuare
“serve 1 trequartista alto a SX 2 laterali bassi 1 difensore centrale ”
VERO.
D’Amico ha molto da fare ma non sappiamo quanto può spendere.
Gasperini vuole attaccanti, questo è un attaccante giovane, con già esperienza nel campionato italiano, ha fame, tecnica, grinta, tiro e forza fisica. Deve migliorare ancora, ma ha 22 anni. Era un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Il solo Malen non può bastare, anzi, a naso ne servirebbe pure un altro, ma penso che si farà crescere Vaz. Questo se lo fanno i gobbi o le milanesi è un grande acquisto, solo qui lo si critica. 35 Castro, 74 quella pxppa che ha preso il Milan! Non critichiamo!
Ho notato che su Castro so’ uscite le isteriche d’assalto. So convinto che se compravamo Tressoldi allo stesso prezzo stavano a fa li trenini de capodanno…
Ma per favore basta fare i conti alla società.Se spende spende a ca… se non spende so purciari.
Fate i tifosi.
👏👏👏👏👏👏👏 bravo piedone!
Sandro hai ragione è più di un anno, se il parametro è questo, che si spende 35 per una riserva/titolare se gioca uno l’altro sta in pancha, l’esterno deve costare minimo 60 milioni anche perché non ne abbiamo , io avrei iniziato con i titolari poi si pensa alle seconde linee, è come se andassimo a spendere 35 milioni per un vice Svilar o Wesley, lo fai anzi lo devi fare ma prima devi avere una squadra forte con i titolari poi la puntelli con le seconde linee purtroppo non siamo né PSG o City
Un buon panchinaro a queste cifre imbarazzante.Non è meglio mettere 5 primavera che sarebbe più logico.Tanto con questa rosa non vinci niente cmq.Solo per la maglia
Stravedevo per Ranieri e Massara. Poi di fronte ad un terzo posto (con tutti gli infortuni ) oramai impossibile mi sono tolto il capello di fronte a Gasperini.
Credo che abbia l’occhio lungo, e perfettamente consapevole di cosa vuole
Castro e’ un giocatore giovane che vede la porta sia di piede che di testa.
E’ sicuramente un mercato difficilissimo e siamo sicuramente in ritardo ma alla fine quello che contera’ non sono i nomi ma avere giocatori che si integrino a formare una squadra
Se va bene a Gasp, va bene a me.
Castro con 7 gol pagato quanto Dovbyk capocannoniere della liga ( Real, Barcellona, Atetico, Siviglia ecc.) con 24 gol. Mistero assoluto poi come il mago Gasperini lo abbia bocciato dopo 386 minuti giocati con 3 gol e 1 assist con media gol ogni 128 minuti contro la media di Castro di 328 minuti. Speriamo bene e ai posteri l’ardua sentenza.
a me mi pare che pure questo fara la fine degli altri….comunque quasi 40 mln x una riserva…..mha il caldo ha colpito pure trigoria
Cari esperti ragionieri.. ma perchè lo dovrei rivendere????
Su Dovbyk mettessero un diritto (senza obbligo che tanto poi lo riggirano) tanto basta per non fare una minusvalenza…il danno economico già ce stato con una svalutazione di circa 20 ML, perlomeno evitiamo il danno con il FFP. Se poi quest’anno farà 15 gol, meglio per lui, meglio per il Bologna che magari riesce a rivenderlo a un po’ di più, ma soprattutto meglio per noi che eliminiamo il problema (quello futuro già si sa che sarà Vaz con un rientro da 23ML che oggi sembra impossibile).
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.