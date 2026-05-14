LIVE! Derby, il TAR ha rinviato il caso all’avvocatura dello Stato: si cerca una soluzione condivisa entro stasera

AGGIORNAMENTO ORE 18:30 – Non si è ancora risolto il caos derby. Tar del Lazio ha rinviato il caso all’avvocatura dello Stato. L’obiettivo è invitare le parti (Prefettura e Lega di Serie A) a trovare una soluzione condivisa entro la serata sulla data e sull’orario del derby di Roma e delle altre quattro partite coinvolte nella lotta per la qualificazione alla prossima UEFA Champions League.

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A poche ore dalla decisione definitiva, il derby tra Roma e Lazio resta ancora senza una collocazione certa. Alle 18 di oggi, 14 maggio, non è stato infatti trovato alcun accordo tra Lega Serie A e Prefettura sul giorno e sull’orario della sfida dell’Olimpico.

Il match era inizialmente previsto domenica alle 12:30, ma successivamente la Prefettura ha disposto lo spostamento a lunedì sera alle 20:45 per motivi legati all’ordine pubblico e alla concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, nelle ultime ore non si è arrivati a una soluzione condivisa che permettesse alla Lega di ritirare il ricorso presentato al TAR contro la decisione di rinviare la partita al lunedì sera. La situazione resta quindi in pieno stallo.

A preoccupare maggiormente sono soprattutto i possibili problemi di ordine pubblico. In caso di conferma del derby lunedì sera, infatti, cresce il timore di proteste da parte delle tifoserie. I sostenitori della Lazio hanno già annunciato una contestazione nei confronti della società e l’intenzione di non entrare allo stadio, a cui si aggiungerebbe quella dei romanisti, pronti a restare fuori dall’Olimpico nel caso in cui si giocasse la sera di lunedì.

Uno scenario che potrebbe aumentare la tensione all’esterno dell’Olimpico, dove esiste il rischio concreto di contatti tra le due tifoserie. Proprio questo aspetto continua a essere uno degli elementi centrali nelle valutazioni delle autorità.

In attesa del pronunciamento del TAR, in arrivo ormai a breve, il clima attorno al derby resta dunque estremamente delicato, tra ricorsi, tensioni e un’incertezza che continua ad alimentare polemiche.

Redazione Giallorossi.net