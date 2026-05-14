LIVE! Derby, il TAR ha rinviato il caso all’avvocatura dello Stato: si cerca una soluzione condivisa entro stasera

AGGIORNAMENTO ORE 18:30 – Non si è ancora risolto il caos derby. Tar del Lazio ha rinviato il caso all’avvocatura dello Stato. L’obiettivo è invitare le parti (Prefettura e Lega di Serie A) a trovare una soluzione condivisa entro la serata sulla data e sull’orario del derby di Roma e delle altre quattro partite coinvolte nella lotta per la qualificazione alla prossima UEFA Champions League.
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A poche ore dalla decisione definitiva, il derby tra Roma e Lazio resta ancora senza una collocazione certa. Alle 18 di oggi, 14 maggio, non è stato infatti trovato alcun accordo tra Lega Serie A e Prefettura sul giorno e sull’orario della sfida dell’Olimpico.
Il match era inizialmente previsto domenica alle 12:30, ma successivamente la Prefettura ha disposto lo spostamento a lunedì sera alle 20:45 per motivi legati all’ordine pubblico e alla concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis.
Secondo quanto riferito da Sky Sport, nelle ultime ore non si è arrivati a una soluzione condivisa che permettesse alla Lega di ritirare il ricorso presentato al TAR contro la decisione di rinviare la partita al lunedì sera. La situazione resta quindi in pieno stallo.
A preoccupare maggiormente sono soprattutto i possibili problemi di ordine pubblico. In caso di conferma del derby lunedì sera, infatti, cresce il timore di proteste da parte delle tifoserie. I sostenitori della Lazio hanno già annunciato una contestazione nei confronti della società e l’intenzione di non entrare allo stadio, a cui si aggiungerebbe quella dei romanisti, pronti a restare fuori dall’Olimpico nel caso in cui si giocasse la sera di lunedì.
Uno scenario che potrebbe aumentare la tensione all’esterno dell’Olimpico, dove esiste il rischio concreto di contatti tra le due tifoserie. Proprio questo aspetto continua a essere uno degli elementi centrali nelle valutazioni delle autorità.
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In attesa del pronunciamento del TAR, in arrivo ormai a breve, il clima attorno al derby resta dunque estremamente delicato, tra ricorsi, tensioni e un’incertezza che continua ad alimentare polemiche.
Redazione Giallorossi.net
Più ne pensano e più aumentano i rischi di contatto tra i soggetti fuori dallo Stadio….
L’importante è che poi NON SI SCRIVA & SI DICA c’entrino i TIFOSI.
Perché i primi rientrerebbero nella categoria dei delinquenti, i secondi li trovi nello STADIO A TIFARE LA ROMA….!
Giusto per chiarire.
Sennò poi chiudono i settori e di mezzo ci va il buon padre di famiglia coi figli a carico…..
FORZA ROMA
Licenziare il prefetto
Fate semplicemente schifo!!!!
La lega Serie A va azzerata! Tutti cacciati subito! Hanno portato il calcio alla rovina!
Il Campionato in ogni caso sarà irregolare! Tutti i tifosi di Calcio dovrebbero denunciare la Lega e chiedere un risarcimento a prescindere dalle soluzioni. Vergogna! 16 anni senza Mondiale? Adesso tutti hanno capito a chi stiamo in mano!
Siamo veramente ridicoli… Il Tar, la Lega e l’ordine pubblico (unica cosa sensata)… Le due tifoserie… Sarri e il Comunicato della Roma… Cosa vuoi che esce fuori da un sistema che è abituato a fare da scarica barile come mentalità? Io schiererei l’Esercito Italiano, la Marina sul lungotevere e l’Aeronautica con i droni! Aahahhaahaahhaah… Tutto questo per gli Internazionali di Tennis che si potrebbero giocare in qualsiasi orario o proprio lunedì con un pubblico nettamente inferiore?
Vediamo se qualcuno viene cortesemente accompagnato alla porta, posto che in un paese normale si rassegnerebbero le proprie dimissioni.
Nell’attesa…Forza Roma, sempre!
Vergogna infinita
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.