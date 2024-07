LIVE! Dovbyk in panchina nell’amichevole del Girona contro l’Espanyol. Dalla Spagna: “L’Atletico Madrid sta virando su Sorloth”

AS ROMA NEWS – Altra giornata che si preannuncia piuttosto calda sul fronte Dovbyk, attaccante ucraino che la Roma sta cercando di strappare al Girona bruciando la concorrenza dell’Atletico Madrid.

Le ultime indiscrezioni di ieri vedevano i giallorossi in vantaggio sugli spagnoli, forti della volontà del calciatore, deciso a sposare la causa romanista. La Roma avrebbe in mano l’accordo col centravanti, ora serve trovare l’intesa col Girona.

Vi lasciamo dunque al live con tutti gli aggiornamenti della trattativa.

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 12:00 – Il Girona sta giocando in questi minuti un’amichevole contro l’Espanyol: Artem Dovbyk non è stato schierato nell’undici titolare, e al momento è in panchina.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30 – Secondo alcuni media spagnoli, l’Atletico avrebbe virato su Alexander Sorloth, già obiettivo della Roma, viste le difficoltà improvvise con Dovbyk.

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!