LIVE! Fatta per Ferguson in prestito con diritto di riscatto: atterra stasera a Ciampino alle 19:55

E’ fatta anche per Evan Ferguson. L’attaccante irlandese Γ¨ atteso questa sera a Roma: il suo volo atterrerΓ all’aeroporto di Ciampino alle 19:55.

πŸ›¬πŸŸ‘πŸ”΄ Evan Ferguson atterrerΓ questa sera a Ciampino, ore 19:55. Tutto fatto, secondo acquisto per Gasperini. #ASRoma #Ferguson β€” Giallorossi.net (@g_iallorossi) July 20, 2025

Il centravanti non ancora 21enne arriva dal Brighton in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 38-40 milioni di euro. Secondo rinforzo per Gasperini dopo El Aynaoui, ora Massara spingerΓ per chiudere anche il colpo Wesley.

Nella giornata di domani Ferguson svolgerΓ le visite mediche con la Roma, poi, se tutto andrΓ bene, firmerΓ il suo contratto con i giallorossi.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…