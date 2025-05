LIVE! GASPERINI ALLA ROMA: nelle prossime ore la risoluzione con l’Atalanta. Il tecnico domani sarà a Parigi, poi nella Capitale per le firme (AGGIORNAMENTI)

Gasperini ha scelto la Roma ed è pronto a diventare ufficialmente il nuovo allenatore giallorosso. Decisivo il lavoro di Ranieri e il colloquio avuto con i Friedkin.

Stando a quanto riferisce Angelo Mangiante di Sky Sport in questi minuti, nelle prossime ore Gasperini si separerà ufficialmente dall’Atalanta dopo nove anni di risultati incredibili.

Come racconta il giornalista dell’emittente satellitare, domani il tecnico sarà a Parigi per vedere assistere agli incontri di tennis del Roland Garros, poi volerà a Roma per firmare il contratto che lo legherà ai capitolini per i prossimi tre anni.

Nelle prossime ore si chiuderanno i 9 anni di #Gasperini all’Atalanta.

Nella scelta dei tre anni a Roma il rapporto con Ranieri è stato decisivo, pure nell’inserimento Juve. Domani giornata di tennis al Roland Garros per Gasperini 🎾 (giusta scelta…) poi la firma ✍️ @SkySport pic.twitter.com/TbZVfU1XF3 — Angelo Mangiante (@angelomangiante) May 31, 2025

Nell’accordo triennale, aggiunge Fabrizio Romano su X, sono previsti bonus “speciali” per il tecnico nel caso in cui dovesse raggiungere la qualificazione in Champions League o nel caso di vittoria del campionato.

🟡🔴 Gian Piero Gasperini’s contract at AS Roma includes special bonuses in case of UCL qualification and Serie A title win. The contract will be valid until June 2028. pic.twitter.com/nMtStYLElg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2025

