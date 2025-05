LIVE! Gasperini aspetta le mosse della Juventus. La moglie spinge per restare a Bergamo, il tecnico incontra oggi l’Atalanta (AGGIORNAMENTI)

AGGIORNAMENTO ORE 13:25 – Gasperini sta aspettando di capire quali saranno le mosse della Juventus, che nei giorni scorsi aveva allacciato i primi contatti con il tecnico dell’Atalanta. La trattativa con la Roma è avanzata, ma non è ancora chiusa. Lo riferisce Matteo Moretto di Relevo su X.

La trattativa Roma-Gasperini è avanzata ma non ancora chiusa. L’allenatore ha chiesto al club giallorosso qualche giorno per riflettere sulla proposta che gli è stata presentata nelle ultime ore ma sullo sfondo c’è la Juventus. L’allenatore vuole capire con esattezza le mosse… https://t.co/XkkUF7F7K6 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 30, 2025

AGGIORNAMENTO ORE 12:30 – La moglie di Gasperini, riferisce il portale ilmessaggero.it, starebbe cercando di convincere il tecnico a restare a Bergamo. I tifosi bergamaschi sperano nel “pressing” della consorte.

AGGIORNAMENTO ORE 10:45 – Come rivelato da Alfredo Pedullà, Gasperini parlerà con l’Atalanta nella giornata odierna: il tecnico ha raggiunto l’accordo sull’ingaggio con la Roma, ma aspetta garanzie tecniche. Al momento non si registrano contatti diretti con la Juventus, ma la situazione è in divenire.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30 – Stando a quanto riferisce Paolo Assogna, giornalista di Sky Sport, ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, il contatto della Juventus viene considerato un po’ in ritardo lato Gasperini, soprattutto perchè le cose con la Roma sono andate avanti. Questo non significa che l’accordo con la Roma sia raggiunto: l’inserimento della Juve c’è e, seppur tardivo, va considerato. Ora servirà qualche giorno d’attesa.

……

Sono ore caldissime per capire se Gian Piero Gasperini diventerà o meno il prossimo allenatore della Roma. Dopo l’incontro di ieri tra il tecnico piemontese, i Friedkin, Ghisolfi e Ranieri tutto lasciava pensare a una fumata bianca imminente.

Nella notte però sono sorti i primi dubbi seguite a delle frenate: Gasp infatti avrebbe deciso di prendersi ancora altre 48 ore di tempo per riflettere sull’offerta della Roma e sul progetto tecnico proposto dai Friedkin.

In tutto questo poi c’è di mezzo la Juventus, rimasta spiazzata dal dietrofront di Conte, rimasto a Napoli: i bianconeri avrebbero bussato alla porta di Gasperini, creando dubbi nella testa del tecnico. La situazione dunque resta fluida, sono attese novità nelle prossime ore.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…