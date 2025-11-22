Gasperini: “Hermoso out, Ferguson ha dolore. Baldanzi centravanti d’emergenza. Pisilli? Gli devo qualcosa. Ai miracoli non credo…” (VIDEO)

Mister Gasperini interviene in conferenza stampa alla vigilia di Cremonese-Roma, dodicesima giornata di campionato. Queste le parole del tecnico piemontese sulla situazione infortunati e sulla sfida contro i lombardi, prevista per le 15 di domani.

Ferguson come sta? E’ migliorato?

“Sicuramente sì. E’ un ragazzo giovanissimo, che ha bisogno di un adattamento sia alla nuova vita che al modo di allenarsi. Su questi ragazzi di questa età bisogna avere pazienza. Lui ha recuperato ma non sta benissimo, ha ancora un po’ di dolore a calciare e questo lo limita. Però ha grande volontà, e questi acciacchi vengono superati”.

Quanto manca per vedere la sua Roma ideale, a che livello sta e dove può arrivare?

“E’ difficile fare percentuali, ma la squadra sta dando molto. Non parlerei di impresa, ma la strada tracciata è molto buona, positiva, e che si stia crescendo sotto l’aspetto tecnico e questa è la base. Poi tutto si può migliorare, non tanto sul piano atletico ma sul piano tecnico, c’è una coralità superiore. I margini? Sono infiniti, li hanno tutti, si lavora per quello”.

Come stanno i nazionali rientrati? Aggiornamenti su Angelino e Dybala?

“Angelino lavora in modo individuale, sta facendo buoni allenamenti, dipendiamo dai medici. Bailey e Dybala sono belli avanti, ma serve il placet. Sui nazionali, sono arrivati un giorno prima. Hanno giocato quasi tutti. Abbiamo fatto due buoni allenamenti giovedì e ieri, cerchiamo di ripartire da dove ci siamo lasciati, ma alla ripresa c’è sempre un po’ di incognita”.

La Roma produce molto di più. Dobbiamo aspettarci un’evoluzione anche sotto l’aspetto della concretizzazione, o questa è la media?

“Cerchiamo sempre di migliorarci. Quando ti mancano tutti nello stesso reparto qualche difficoltà ce l’hai. Alla fase offensiva partecipa tutta la squadra, anche domani cercheremo di mettere nella condizione migliore le caratteristiche che abbiamo”.

Baldanzi che tipo di giocatore è nel suo schema, può giocare nel terzetto d’attacco?

“Se non avessimo avuto un’emergenza magari non avremmo adottato quella soluzione. Io credo che lui abbia delle capacità a giocare in quel ruolo, ma gliene mancano altre. E’ un giocatore molto duttile, rapido, che ha tecnica, calcia bene e vicino alla porta può diventare molto pericoloso. Poi ha giocato sempre in altre posizioni, ma è stato bravo con l’Udinese. Lui e Ferguson possono giocare in quella posizione, in settimana ha fatto cose importanti”.

La Roma può giocare senza centravanti? Pisilli?

“Nel calcio si può giocare in tanti modi, l’importante è essere efficaci. Ho avuto Milito, Zapata o Muriel che hanno fatti tanti gol, e annate in cui facevamo tanti gol senza centravanti. Bisogna provare in campo le soluzioni e come si sposano i giocatori. Poi ci sono i momenti della partita. L’importante è avere più soluzioni diverse. Su Pisilli, ha fatto un gol straordinario. In U21 segna con continuità, è uno dei giocatori più interessanti del nostro calcio, ma davanti ha Konè, Cristante ed El Aynaoui. Ma gli devo qualcosa. Ora avremo tante partite, il periodo più duro sarà tra dicembre e gennaio, è facile prevedere che ci sarà bisogno di tutta la rosa. Ora ho utilizzato un nucleo largo, e altri che non hanno giocato tantissimo. Ma arriva il momento in cui sarà fondamentale la rosa, lì verrà fuori la potenzialità della rosa e chi ha giocato meno di far vedere la propria crescita”.

Dopo le soste ha perso due partite molto diverse, è qualcosa su cui ha lavorato o è casuale? Hermoso ci sarà domani?

“Non c’è niente di casuale, quando siamo andati sotto abbiamo perso. Ma la cosa è in evoluzione, e se hai la convinzione e la capacità di fare gol superi anche quello. Su Hermoso, si è fermato ieri, andrà valutato ma per domani non c’è”.

Ci sono assenti e altri che partiranno per la coppa d’Africa…

“Non possiamo fare niente, questa è la realtà e affrontare la cosa giorno per giorno. Perdiamo due giocatori che hanno giocato molto e che sono una componente forte, ma si sapeva. Dovremo rimediare in altro modo, e lo faremo…”

Rensch, perchè ha giocato poco?

“Perchè Welsey e Celik sono stati straordinari. Ma questo non toglie niente a Rensch, che nel derby ha fatto un’ottima gara. Io più di 11 per volta non posso farli giocare. Domani può giocare lui con Celik dietro, oppure far giocare Ghilardi o Ziolkowski”.

Che ne pensa di stoppare il campionato a marzo per il playoff mondiale?

“Questa non la risolviamo qua, è un problema Fifa, mondiale. Il numero delle partite è salito in maniera esponenziale. Questo determina un maggior numero di infortuni. Perennemente si discute sulla riorganizzazione dei campionato e delle nazionali. A me fare uno stop a metà campionato non piace, di dedicare un tempo alle nazionali forse sì…”

Ghilardi e Ziolkoweski sono pronti per fare i titolari?

“Sono tutti pronti, sono due giocatori che sono nella rosa, sono stati scelti, sono sicuramente pronti”.

Quando la posizione della Roma non sarà più frutto di un caso. Crede ai miracoli?

“Di casuale non c’è nulla, magari dopo pochissime partite, dopo due o tre partite. Dopo undici giornate qualcosina significa. Dopo il girone di andata è più veritiero, perchè hai incontrato tutte, ma quello che conta è la classifica a fine campionato. I miracoli non li fa nessuno, l’ultimo che ha fatto miracoli è finito male… Bisogna sognare, ma i sogni che si avverano sono rarissimo. Ci si ricorda solo degli incubi e dei sogni bellissimi…”

Che difficoltà sta incontrando Tsimikas?

“Sta giocando meno, ma nel calcio le cose cambiano, basta poco. Guardate i casi di Celik o di Pellegrini. Se sai sfruttare i momenti…nel calcio basta poco per cambiare le cose…”

