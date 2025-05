LIVE! Gasperini-Roma, giornata cruciale: l’Atalanta farà un ultimo tentativo, i giallorossi puntano a chiudere (AGGIORNAMENTI)

Giornata caldissima non solo per il meteo: la Roma sta cercando di chiudere definitivamente il discorso allenatore puntando tutte le fiches su Gian Piero Gasperini.

Nella giornata di oggi sono previsti nuovi contatti tra le parti, ed è probabile un colloquio (di persona o in video-conferenza) con i Friedkin. Ghisolfi e Ranieri sono partiti questa mattina per Milano, un viaggio che potrebbe preludere a novità importanti su questo fronte. L’obiettivo è definire l’accordo prima che altri club (Juve in testa) possano provare inserimenti last minute.

Gasperini, prima di poter firmare il triennale che la Roma ha pronto per lui, deve risolvere il suo contratto (in scadenza nel 2026) con l’Atalanta. Percassi ha già contattato altri tecnici nel caso in cui l’addio di Gasp diventi definitivo (Pioli l’ultimo in ordine temporale), ma oggi farà un ultimo tentativo per convincere il suo tecnico a restare.

