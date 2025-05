LIVE! Gasperini-Roma, non è ancora fatta: previsto un incontro per trattare. In corsa anche Juventus e Napoli (AGGIORNAMENTI)

Gian Piero Gasperini sembra destinato a dire addio all’Atalanta. Ma non è ancora sicuro che ci sarà la Roma nel suo futuro. Il club di Friedkin è al momento quello maggiormente interessato al tecnico piemontese, ma per arrivare a una fumata bianca servirà del tempo. E soprattutto un incontro per definire cifre, programmi e strategie di mercato.

Insomma, parlare di affare fatto è quantomeno prematuro. Anche perchè la Roma non è l’unica squadra di Serie A di alto profilo ad aver individuato in Gasp l’allenatore ideale con cui costruire un nuovo progetto.

La Juventus, infatti, non ha ancora in mano il sì di Conte, che potrebbe anche decidere di restare al Napoli: in quel caso i bianconeri potrebbero andare con decisione su Gasp. E non è fuori dai giochi lo stesso club azzurro: qualora Conte decidesse di lasciare, il tecnico della Dea potrebbe essere una soluzione gradita a De Laurentiis. E Allegri? Su di lui ora sembra esserci il forte pressing del Milan.

La situazione dunque è ancora molto ingarbugliata. Il domino delle panchine non è ancora partito. Gasperini resta più di un’idea per la Roma, ma servono colloqui, programmi e soldi per arrivare alla stretta di mano. Da Bergamo inoltre non si è ancora così sicuri che il tecnico piemontese dirà addio all’Atalanta. Le prossime ore si preannunciano decisive in tal senso.

