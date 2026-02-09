LIVE! Gasperini: “Straconvinto di Malen, farà tanti gol. Bravissimo Pisilli, Ghilardi in crescita. Zaragoza ha le caratteristiche giuste”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per commentare Roma-Cagliari, gara valida per la 24ª giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.

GASPERINI A SKY SPORT

Bella serata. Avete concesso un solo tiro al Cagliari.

«Indubbiamente un’ottima gara, ritmi notevoli nel primo tempo, la squadra reagisce sempre, peccato non aver realizzato un gol in più».

Lei si è esposto su Malen, se l’aspettava questo impatto?

«Ero straconvinto, sono convinto che farà un sacco di gol in questo campionato, dobbiamo essere bravi di più a servirlo bene. Le sue caratteristiche sono difficili da contenere, ha un repertorio sicuramente vasto».

Ha cominciato a martellare Malen? Come caratteristiche ricorda Vialli, Mangiante addirittura lo ha paragonato a Van Basten…

«Van Basten era diverso. Con Vialli invece ha questa potenza e capacità di smarcarsi, nei movimenti c’è qualcosa di molto simile».

Una cenetta con Massara a San Valentino?

«Spero che abbia di meglio… (ride, ndr)».

Lei dicono sia cattivo…

«Ma chi lo dice…».

Palestra?

«È un top. Lo abbiamo fatto allenare in prima squadra quando aveva 17 anni, ha giocato in U23 e in quel ruolo avevamo tanti giocatori. È cresciuto, ha toccato la Serie A e la Champions, ora è cresciuto tantissimo e gioca da giocatore importante nonostante la giovanissima età».

Che effetto le fa non avere neanche un intervento del VAR?

«Bellissimo. Si è giocato anche di più e non avere episodi da VAR è una fortuna, ha visto tutto l’arbitro, partita perfetta…».

Con questo Malen siete da Champions e all’altezza degli altri?

«Non lo so, cerchiamo sempre di essere all’altezza delle rivali. Ce la giochiamo, tutti hanno reparti offensivi molto qualificati. Non è facile giocare contro queste squadre, se dopo 24 giornate siamo lì per noi è importante. Vogliamo crescere nel reparto offensivo, Malen ci dà molto di più, ora speriamo di recuperare i giocatori fuori. Dopo è innegabile che per raggiungere certi traguardi serve un attacco prolifico».

GASPERINI A DAZN

Che sensazioni le lascia la partita e Malen?

“Sul giocatore non ho dubbi, ce ne siamo accorti dai primi allenamenti. Gli stavo dicendo (a fine partita, ndr) che può fare tantissimi gol in campionato perché ha le caratteristiche necessarie e varietà per essere pericoloso. Dovremo essere bravi a sfruttarlo al meglio, giocare con qualità e di reparto, metterlo nelle condizioni di poter mettere in mostra il suo profilo. Ne trarrà vantaggio tutta la squadra.”

Sulla fascia c’è stato il lavoro di Wesley e Pellegrini nel tenere basso Palestra.

“Hanno giocato bene, sono due ottimi giocatori. Wesley è stato attento perché Palestra è straordinario a far ripartire l’azione. Wesley è un giocatore importante, un nazionale brasiliano. Wesley è un 2003, Palestra un 2005 e raggiungerà top club. Ma Wesley ha già una dimensione internazionale, non per niente gioca nel Brasile.”

Il prossimo mese è decisivo per la Champions? Ha incontrato Totti?

“No, non l’ho incontrato, ma l’ho percepito dal boato del pubblico. Sempre con questa Champions… posso dire che se avremo la forza di andare in Champions ci arriveremo probabilmente all’ultima giornata. Bisogna avere molta forza e carattere, superare i movimenti in cui ti perdi. Questa è una maratona, è sempre stato molto difficile arrivare in Champions”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

I numeri della difesa…

«È la forza di questa squadra. Se riusciamo a diventare anche prolifici alziamo di molto il livello della squadra. Se guardiamo le statistiche, bisogna fare gol per vincere. A parte Udine, abbiamo già una buona media».

Come ha visto Zaragoza?

«Ha le caratteristiche giuste per noi, non abbiamo quelle caratteristiche nel parco attaccanti. Se ha spazi è pericoloso, e anche nello stretto può essere quello che salta l’uomo e crea scompiglio. Dobbiamo conoscerlo meglio e portarlo a una buona condizione, non solo a partita iniziata. Nel panorama degli attaccanti è importante avere un giocatore così».

Ghilardi sta crescendo. Pisilli e Cristante hanno fatto schermo. Quanto sarà utile contro il Napoli?

«Adesso ci godiamo questa, poi penseremo al Napoli. Ghilardi bene, nei finali deve prendere più continuità ma è giovane. Sta facendo ottime prestazioni, poteva anche osare di più, però bene: è un ragazzo che cresce. Bellissima partita di Pisilli, a Cristante ci siamo abituati. Pisilli grande continuità, ha recuperato tantissimi palloni giocando con un’energia straordinaria, è un ragazzo che corre per quattro».

Ora Napoli e Juve, la Roma è pronta?

«Credo di sì, sono state pochissime le giornate non all’altezza. Siamo in emergenza, oggi mancavano anche giocatori di grande personalità e qualità. Abbiamo fatto un mese di grande emergenza, hanno esordito tanti giovani. È successo anche in Europa. Ora speriamo che, recuperando qualche giocatore, possiamo presentarci al meglio anche dal punto di vista delle energie. A gennaio abbiamo fatto 10 partite in 32 giorni, e questi ragazzi non sono macchine. Ora possiamo presentarci bene, con grande forza ed energia».

Si aspettava l’esplosione di Palestra?

«Sì, è sempre stato un predestinato. Ora gioca con continuità ed è cresciuto. Stasera ha incontrato un altro ragazzo molto giovane, sono due ragazzi molto bravi e anche Wesley ne è uscito molto bene».

