(LIVE!) GENOA-ROMA: le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – Dopo la sosta per le nazioni la Roma di Josè Moruinho torna in campo per affrontare il Genoa di Shevchenko, all’esordio sulla panchina rossoblù, nel match valido per la 13esima giornata di campionato di serie A.

I giallorossi, alle prese con tante assenze pesanti in difesa e a centrocampo, devono tentare di tornare alla vittoria dopo i brutti passi falsi precedenti. I liguri però venderanno cara la pelle e si aggrappano al supporto dello stadio di Marassi. Sarà una gara molto delicata.

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DA MARASSI

Ore 18:45 – Cielo molto nuvoloso sopra Genova, la pioggia ha già fatto la comparsa ed è prevista anche durante il match. Il terreno di gioco appare in buone condizioni. Tra poco le formazioni ufficiali di Genoa-Roma.

GENOA-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Sirugu; Biraschi, Masiello, Vazquez; Ghiglione, Rovella, Badelj, Sturaro, Cambiaso; Pandev, Bianchi.

A disp.: Marchetti, Semper, Vanheusden, Sabelli, Behrami, Hernani, Galdames, Touré, Melegoni, Portanova, Buksa, Ekuban.

All. Shevchenko.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, El Shaarawy; Zaniolo; Abraham, Shomurodov.

A disp.: Fuzato, Boer, Smalling, Reynolds, Diawara, Darboe, Bove, Mkhitaryan, Zalewski, Borja Mayoral, Felix, Carles Perez.

All. Mourinho.

Arbitro: Irrati di Pistoia. Assistenti: Tegoni e Di Gioia. IV uomo: Manganiello. VAR: Pairetto. AVAR: Alassio.

ARBITRO: Irrati di Pistoia

Guardalinee: Tegoni-Di Gioia

Quarto Uomo: Manganiello

Var: Pairetto

Avar: Alassio

Giallorossi.net – A. Fiorini