LIVE! Inter-Roma verrà rinviata. Musmeci: “Le partite di sabato non si giocheranno”. Possibile recupero domenica alle 12:30 o alle 15

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La morte improvvisa di Papa Francesco ha bloccato il campionato nella giornata di ieri, ma anche i suoi funerali, in programma sabato prossimo alle 10, dovrebbero quasi sicuramente fermare anche le partite in programma quella data.

A tal proposito sono emblematiche le parole di Nello Musmeci, ministro per la Protezione Civile, che al termine del consiglio dei ministri di oggi ha dichiarato: “Sabato il campionato di calcio sarà sospeso, mentre domenica le partite si giocheranno“.

Si attende dunque solo l’annuncio ufficiale: Como-Genoa, Inter-Roma e Lazio-Parma saranno rinviate, resta da capire quando verranno recuperate.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00 – Nelle ultime ore è diventata più probabile l’ipotesi che l’Inter accetti di recuperare l’incontro con la Roma già domenica 27 aprile, magari intorno all’ora di pranzo o alle 15. Lo scrive il portale Corrieredellosport.it.

