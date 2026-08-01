LIVE | Koulierakis sbarca a Ciampino: ora le visite mediche, poi partenza per il Galles. Una ventina di tifosi ad attenderlo – VIDEO

È il giorno di Konstantinos Koulierakis. Il difensore centrale greco è atteso oggi nella Capitale per iniziare ufficialmente la sua avventura in giallorosso. Il suo arrivo all’aeroporto di Ciampino è previsto intorno alle ore 12:30, primo passo prima delle visite mediche e della firma sul contratto che lo legherà alla Roma.

Il centrale classe 2003 arriva dal Wolfsburg con un’operazione da circa 18 milioni di euro complessivi, bonus inclusi, mentre il club tedesco manterrà anche il 20% sulla futura rivendita del calciatore. La redazione di Giallorossi.net seguirà in tempo reale l’arrivo di Koulierakis con foto, video e tutti gli aggiornamenti direttamente da Ciampino, accompagnando i lettori fino all’inizio della sua nuova avventura nella Capitale.

LIVE ORE 13:10 | Ecco le prime immagini di Koulierakis, appena atterrato a Ciampino e pronto a cominciare la sua avventura in giallorosso. Il difensore greco, accolto da una ventina di tifosi, svolgerà nelle prossime ore le visite mediche e poi firmerà il contratto con la Roma. Il difensore partirà quindi per il Galles dove si metterà subito a disposizione di mister Gasperini.

.@OfficialASRoma, le immagini dell’arrivo di Konstantinos Koulierakis pic.twitter.com/UsmZxpOhHe — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 1, 2026



LIVE ORE 12:20 | Kostantinos Koulierakis è in arrivo. Presenti fuori dallo scalo una ventina di tifosi impavidi, pronti a sfidare il gran caldo di questo primo giorno di agosto.

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