(LIVE!) LECCE-ROMA, le formazioni ufficiali: Baldanzi e Zalewski nel tridente. Bove preferito ad Aouar

AS ROMA NEWS – Lunedì di Pasquetta in campo per la Roma di Daniele De Rossi, impegnata questo pomeriggio allo stadio Via del Mare di Lecce per affrontare i salentini nel match valido per la 30esima giornata di campionato.

I capitolini affrontano questi ultimi due mesi di stagione a mille all’ora, dovendo giocare una serie di partite ad alto livello, tutte fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi. Oggi contro il Lecce l’unico risultato utile è la vittoria.

Proverà a vendere cara la palle la squadra di Gotti, in piena lotta per non retrocedere: per i pugliesi anche un punto sarebbe un risultato più che soddisfacente. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni delle due squadre e poi al racconto live del match.

LE ULTIME DAL VIA DEL MARE

Ore 17:00 – La Roma comunica il suo undici titolare per la partita del Via del Mare: a destra gioca Karsdorp, a centrocampo Bove preferito ad Aouar, in attacco Baldanzi e Zalewski nel tridente con Lukaku.

Ore 16:55 – Questa la formazione ufficiale del Lecce: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani, Dorgu; Almqvist, Piccoli, Krstovic.

Ore 16:50 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Bove; Baldanzi, Lukaku, Zalewski.

Ore 16:00 – Due ore al fischio d’inizio della partita. Cielo poco nuvoloso a Lecce, clima mite ma forte vento sulla cittadina pugliese. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, diversi nodi da sciogliere nell’undici di De Rossi.

LECCE-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani, Dorgu; Almqvist, Piccoli, Krstovic. All.: Gotti.

A disp.: Brancolin, Samooja, Rafia, Oudin, Venuti, Gonzalez, Berisha, Banda, Esposito, Burnete, Pierotti, Touba.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Bove; Baldanzi, Lukaku, Zalewski. All.: De Rossi.

A disp.: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Smalling, Llorente, Celik, Renato Sanches, Dybala, Aouar, Pisilli, Joao Costa, El Shaarawy.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini