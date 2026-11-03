LIVE | Manchester United-Roma, le formazioni ufficiali: Balerdi, Rensch e Mora dal 1′. Vasquez tra i pali

Notte di Champions League all’Old Trafford, dove questa sera la Roma di Gian Piero Gasperini affronta il Manchester United di Michael Carrick nella quarta giornata della League Phase. Una sfida affascinante in uno degli stadi simbolo del calcio europeo, con i giallorossi a caccia di punti pesanti dopo il netto successo ottenuto contro lo Slovan Bratislava.

La Roma arriva a Manchester con quattro punti conquistati nelle prime tre giornate europee, mentre lo United è fermo a quota tre e attraversa un momento molto complicato. La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta l’attesissima sfida dell’Old Trafford, raccontandovi tutti gli aggiornamenti, le emozioni e i momenti più importanti del match, dal prepartita fino al fischio finale.

IL PREPARTITA LIVE DALL’OLD TRAFFORD

Ore 20:00 | La Roma ufficializza il suo schieramento: Gasp manda in campo Balerdi al posto di Ndicka, mentre a destra Rensch vince il ballottaggio con Molina. In attacco conferma per Mora con Soulè e Malen.

La nostra formazione per #ManUtdRoma 🐺 #ASRoma #UCL https://t.co/UUbuLR1iJ6 — AS Roma (@OfficialASRoma) November 3, 2026

Ore 19:55 | Questa la formazione ufficiale del Manchester United: Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Mainoo, Baleba; Mbeumo, Bruno Fernandes, Diallo; Cunha.

Ore 19:48 | Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata da Sky Sport: Vasquez; Mancini, Balerdi, Hermoso; Rensch, De Roon, Cristante, Wesley; Soulé, Mora; Malen.

Ore 18:55 | Arriva la decisione finale: Gollini non ce la fa, al suo posto giocherà Vasquez.

Ore 18:00 | Tre ore esatte al fischio d’inizio. Tra poco si apriranno i cancelli dell’Old Trafford: cresce l’attesa per Manchester United-Roma. A breve conosceremo le formazioni ufficiali delle due squadre e non si escludono sorprese: Vasquez è pronto nel caso di forfait di Gollini, Balerdi insidia Mancini, mentre Mora è lanciato verso una maglia da titolare.

MANCHESTER UNITED-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Mainoo, Baleba; Mbeumo, Bruno Fernandes, Diallo; Cunha. A disp.: Darlow, Heaton, De Ligt, Mazraoui, Lisandro Martinez, Amass, Andrey Santos, Mount, Tielemans, Zirkzee, Lacey.

All.: Michael Carrick.

ROMA (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Balerdi, Hermoso; Rensch, De Roon, Cristante, Wesley; Soulé, Mora; Malen.

A disp.: De Marzi, Gollini, Koulierakis, Ndicka, Ghilardi, Lulli, Molina, Di Nunzio, Pisilli, Castro.

All.: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Jesús Gil Manzano (Spagna).

Assistenti: Guadalupe Porras Ayuso-Diego Barbero.

IV ufficiale: Juan Martínez Munuera.

Var: Carlos del Cerro Grande.

Ass. Var: Guillermo Cuadra Fernandez.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini