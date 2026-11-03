LIVE | Manchester United-Roma, le formazioni ufficiali: Balerdi, Rensch e Mora dal 1′. Vasquez tra i pali

Notte di Champions League all’Old Trafford, dove questa sera la Roma di Gian Piero Gasperini affronta il Manchester United di Michael Carrick nella quarta giornata della League Phase. Una sfida affascinante in uno degli stadi simbolo del calcio europeo, con i giallorossi a caccia di punti pesanti dopo il netto successo ottenuto contro lo Slovan Bratislava.
La Roma arriva a Manchester con quattro punti conquistati nelle prime tre giornate europee, mentre lo United è fermo a quota tre e attraversa un momento molto complicato. La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta l’attesissima sfida dell’Old Trafford, raccontandovi tutti gli aggiornamenti, le emozioni e i momenti più importanti del match, dal prepartita fino al fischio finale.
IL PREPARTITA LIVE DALL’OLD TRAFFORD
Ore 20:00 | La Roma ufficializza il suo schieramento: Gasp manda in campo Balerdi al posto di Ndicka, mentre a destra Rensch vince il ballottaggio con Molina. In attacco conferma per Mora con Soulè e Malen.
La nostra formazione per #ManUtdRoma 🐺
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— AS Roma (@OfficialASRoma) November 3, 2026
Ore 19:55 | Questa la formazione ufficiale del Manchester United: Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Mainoo, Baleba; Mbeumo, Bruno Fernandes, Diallo; Cunha.
Ore 19:48 | Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata da Sky Sport: Vasquez; Mancini, Balerdi, Hermoso; Rensch, De Roon, Cristante, Wesley; Soulé, Mora; Malen.
Ore 18:55 | Arriva la decisione finale: Gollini non ce la fa, al suo posto giocherà Vasquez.
Ore 18:00 | Tre ore esatte al fischio d’inizio. Tra poco si apriranno i cancelli dell’Old Trafford: cresce l’attesa per Manchester United-Roma. A breve conosceremo le formazioni ufficiali delle due squadre e non si escludono sorprese: Vasquez è pronto nel caso di forfait di Gollini, Balerdi insidia Mancini, mentre Mora è lanciato verso una maglia da titolare.
MANCHESTER UNITED-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Mainoo, Baleba; Mbeumo, Bruno Fernandes, Diallo; Cunha. A disp.: Darlow, Heaton, De Ligt, Mazraoui, Lisandro Martinez, Amass, Andrey Santos, Mount, Tielemans, Zirkzee, Lacey.
All.: Michael Carrick.
ROMA (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Balerdi, Hermoso; Rensch, De Roon, Cristante, Wesley; Soulé, Mora; Malen.
A disp.: De Marzi, Gollini, Koulierakis, Ndicka, Ghilardi, Lulli, Molina, Di Nunzio, Pisilli, Castro.
All.: Gian Piero Gasperini.
Arbitro: Jesús Gil Manzano (Spagna).
Assistenti: Guadalupe Porras Ayuso-Diego Barbero.
IV ufficiale: Juan Martínez Munuera.
Var: Carlos del Cerro Grande.
Ass. Var: Guillermo Cuadra Fernandez.
Giallorossi.net | Andrea Fiorini
Certo sentire che Balerdi insidia Mancini in questo momento…
Per me dovrebbe essere un titolare fisso.
Dopo napoli non ha più giocato.
Anche per Ghilardi più considerazione.
FRS
per me Balerdi in questo momento è meglio di Mancini, ma forse ci sono equilibri di spogliatoio che non vanno toccati, perlomeno finchè le cose vanno bene, e chi meglio di Gasperini può saperlo?
di certo c’è che un gruppo di 15/16 titolari è stato creato, e questo è un gran bene.
❤️🧡💛
Sinceramente non c’azzeccherebbe nulla Balerdi a dx.
Ok ci potrebbe giocare perché è capace ma ja più senso Ghilardi, perché di ruolo.
Balerdi è uno splendido centrale, se non lo si mette li’ si rischia solo di disorientare la difesa.
Io kon credo a questa formazione o quantomeno ne sarei molto sorpreso.
Se poi alla fine andasse bene mi rimangerei tutto.
Ma ho i miei dubbi in proposito.
FORZA ROMA
ti conviene scrivere gli “SLOGAN” come fai spesso o di favole tipo PETERPAN nn addentrarti su questioni che nn hai mai perseguito(UN CONSIGLIO)…NN SOse sei sempliciotto o fai finta dopo averti letto x molti Post..
Comunque Gasperini ci ha preso alla grande con De Roon.
Lo conosceva è vero, per noi un grande acquisto.
FRS
Sto già in clima pre-partita, ho freddo, duemila calcoli su come organizzarmi la cena, postazione tv già pronta, sciarpa, famiglia avvertita, manca solo il birrone gelato e il vestaglione di flanella di Fantozzi!
Ovviamente, rutto libero!
Tranne il vestaglione (non amo vestaglie, pigiami o simili, ancora dippiu’ se devo seguire la mia Roma) concordo su tutto!!! Daje 💓🧡💓🧡💓🧡
Ma se non ce la fa Gollini, perché non giochiamo col portiere volante così con 11 giocatori di movimento li sfonnamo???
Famo pure la porta con le ciavatte e a corner tre = rigore.
si…e mettemo du barattoli pe segnà a porta…
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
Segna Vasquez di testa
e che c@@@o……piove sempre sul bagnato. ho appena visto su sky che gollini è ufficialmente fuori.
sfr. ❤️🧡💛
sarà ancora più bello vincere con il terzo portiere!!! Daje!!!!
per me vazquez è più forte di gollini,lo ricordo ad Empoli, l’unica cosa è fermo da troppo, gollini ha un problema, i tiri da lontano sono il punto debole.Forza roma sempre
tutti hanno un punto debole
Nulla da dire purtroppo la sfiga ci insegue.Comunque Vasqez 1.95 di altezza per 93 kg di peso almeno spero che nei calci d’angolo si faccia rispettare.Per il resto cerchiamo di tenerli a centrocampo e fargli male in attacco.Daje raga.
tre punti, il resto conta poco
Vasquez è il miglior terzo portiere del mondo (cit).
Ha portato bene una volta, hai visto mai.
Spero che Mancini non vada a fare il farfallone in attacco (non avendo le qualità per farlo), ma se ne stia rintanato in difesa.
Purtroppo non ci credo tanto.
DAJE ROMA DAJE!!!💛💛❤️❤️
Se dovessimo vincere con questa formazione Gasp sarebbe un genio. Speriamo Bene. FRS
Secondo il mio modesto parere attualmente la miglior difesa è Ghilardi Balerdi N’Dika, poi Rensch dall’inizio e non Molina che ha molta esperienza ed ha più fisico?
Rensch gioca bene quando subentra a partita in corso
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.