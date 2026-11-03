LIVE | Manchester United-Roma, le probabili formazioni: Mora e Balerdi in rampa di lancio, Gollini resta in dubbio

Notte di Champions League all’Old Trafford, dove questa sera la Roma di Gian Piero Gasperini affronta il Manchester United di Michael Carrick nella quarta giornata della League Phase. Una sfida affascinante in uno degli stadi simbolo del calcio europeo, con i giallorossi a caccia di punti pesanti dopo il netto successo ottenuto contro lo Slovan Bratislava.

La Roma arriva a Manchester con quattro punti conquistati nelle prime tre giornate europee, mentre lo United è fermo a quota tre e attraversa un momento molto complicato. La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta l’attesissima sfida dell’Old Trafford, raccontandovi tutti gli aggiornamenti, le emozioni e i momenti più importanti del match, dal prepartita fino al fischio finale.

IL PREPARTITA LIVE DALL’OLD TRAFFORD

Ore 18:00 | Tre ore esatte al fischio d’inizio. Tra poco si apriranno i cancelli dell’Old Trafford: cresce l’attesa per Manchester United-Roma. A breve conosceremo le formazioni ufficiali delle due squadre e non si escludono sorprese: Vasquez è pronto nel caso di forfait di Gollini, Balerdi insidia Mancini, mentre Mora è lanciato verso una maglia da titolare.

MANCHESTER UNITED-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Yoro, Maguire, Lisandro Martinez, Dalot; Mainoo, Andrey Santos; Mbeumo, Tielemans, Bruno Fernandes; Cunha.

A disp.: Darlow, Heaton, De Ligt, Mazraoui, Heaven, Amass, Baleba, Mount, Diallo, Zirkzee, Lacey.

All.: Michael Carrick.

ROMA (3-4-2-1): Vasquez; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Cristante, Wesley; Soulé, Mora; Malen.

A disp.: De Marzi, Gollini, Koulierakis, Mancini, Ghilardi, Lulli, Rensch, Di Nunzio, Pisilli, Castro.

All.: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Jesús Gil Manzano (Spagna).

Assistenti: Guadalupe Porras Ayuso-Diego Barbero.

IV ufficiale: Juan Martínez Munuera.

Var: Carlos del Cerro Grande.

Ass. Var: Guillermo Cuadra Fernandez.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini